16 Aprile 2026
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16 Aprile 2026

Tony Colombo, “Tanti auguri a te”: testo e significato del brano che vuole scalzare Happy Birthday

Scritto con Luca Barbato, il brano arriva dopo il successo di Predestinato.

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Tony Colombo sul palco mentre canta, in occasione del nuovo singolo "Tanti auguri a te"
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Testo e significato di Tanti auguri a te, il nuovo singolo di Tony Colombo, in uscita il 20 aprile per Altafonte Italia.

Il brano nasce da una riflessione semplice e precisa: nel giorno del compleanno, la colonna sonora è sempre la stessa. Happy Birthday to You, probabilmente il brano più cantato al mondo, eppure uno dei meno sentiti. Automatico, quasi burocratico. Alla scrittura e alla produzione, la collaborazione con Luca Barbato, autore e produttore con cui Tony Colombo condivide da anni un percorso artistico solido.

Tony ColomboTanti auguri a te: il significato del brano

Tanti auguri a te nasce per occupare uno spazio paradossale: un vuoto in un territorio iper-affollato. La volontà è quella di offrire una canzone di compleanno contemporanea, riconoscibile emotivamente, condivisibile ma non impersonale. Qualcosa che entri nelle case senza chiedere il permesso, un modo concreto per dire “ti vedo”, “ti celebro”, “questo momento è tuo”.

Lo spiega lo stesso Tony Colombo:

“Tanti auguri a te vuole essere un brano che racconta il giorno del compleanno come un momento carico di emozioni, tra sorrisi, ricordi e desideri che si accendono come candeline. Non è solo una festa ma un viaggio nei sentimenti, dove ogni augurio diventa una promessa e ogni attimo resta nel cuore”.

Il testo conferma quella tensione tra il momento collettivo e quello intimo. Il dialetto napoletano – “Pass’ o tiemp ma nun pass o bene mie pe te” – rompe la patina della canzone di circostanza e porta il brano in un territorio più personale: il tempo passa, ma il bene che si vuole a qualcuno no. Le lacrime che scorrono mentre si scarta un regalo, gli occhi pieni di felicità: Tony Colombo non cerca la leggerezza della festa, cerca il peso vero di quel momento.

Il brano arriva dopo Predestinato, l’album di gennaio che ha debuttato al secondo posto della Top 10 FIMI nella classifica degli album fisici, confermando un legame forte e costante con il pubblico. Gran parte del singolo è nata da un lavoro notturno in studio con Luca Barbato, orientato a restituire emozioni autentiche e una narrazione musicale diretta.

Il testo di Tanti auguri a te

Il tuo momento soffia forte
tanti auguri a te
Pass’ o tiemp ma nun pass o bene mie pe te
scart stu regal e film e lacrime
con gli occhi pieni di felicità
sorridi alla tua vita sempre
tanti auguri a te.

 

Il testo completo di “Tanti auguri a te” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 20 aprile, giorno di uscita del singolo.

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