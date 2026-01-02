Tony Colombo, un “Predestinato” tra orchestra e il mito di Califano

Il percorso di TONY COLOMBO tocca una nuova tappa centrale con l’uscita di Predestinato, il nuovo album disponibile dal 9 gennaio 2026. Il disco, distribuito sotto licenza esclusiva Altafonte Italia, si presenta come un progetto maturo che unisce la scrittura emotiva tipica del cantautore a una produzione dal respiro internazionale.

Predestinato non è solo un titolo, ma il racconto di un legame viscerale con la musica che dura fin dall’infanzia. Il disco nasce da una lavorazione intensa, spesso notturna, volta a restituire una narrazione sincera e senza filtri.

Una carriera da “Predestinato”: dai sette anni ai grandi successi

La storia di Tony Colombo giustifica pienamente il titolo del nuovo album. Il debutto avviene nel 1993 a soli 7 anni con l’album A’Villeggiante, capace di vendere 200.000 copie in tre mesi. Da lì una scalata costante: l’esibizione al Forum di Assago a 9 anni, il contratto con Warner Music nel 2009 e le colonne sonore per cinema e TV (da Tatanka a Gomorra – La serie).

Negli ultimi anni l’artista ha consolidato il suo status di big della musica napoletana con hit come Ti aspetto all’altare (oltre 70 milioni di views) e il recente successo di T’Aspetto fore ‘o core, che ha anticipato questo nuovo capitolo discografico.

Tony Colombo: Un’orchestra sinfonica e musicisti mondiali

L’ambizione del progetto è sottolineata dalla presenza della Bulgarian National Radio Symphony Orchestra, diretta da Konstantin Dobroykov, che conferisce ai brani una dimensione cinematografica. A questo si aggiunge un cast di musicisti di livello mondiale: alla batteria troviamo Steve Ferrone e BDOG (attuale batterista di Jovanotti), alle chitarre Phil Palmer e Maurizio Fiordiliso, mentre il sax è affidato al prestigio di Marco Zurzolo.

Alla scrittura e produzione si rinnova il sodalizio solido con Luca Barbato, collaboratore storico con cui Tony Colombo ha costruito gran parte della sua evoluzione artistica recente.

L’omaggio a Franco Califano

Il punto focale del disco è l’unico featuring presente nella tracklist: quello con l’indimenticabile Franco Califano nel brano Che bella stronza. La traccia fonde una nuova scrittura musicale con un estratto vocale del “Maestro” tratto da Me ‘Nnammoro de te, creando un ponte tra la tradizione romana e la sensibilità dell’artista siciliano.

Tra i brani più significativi troviamo anche Grazie per tutta la vita, un ringraziamento diretto al pubblico che lo ha sostenuto senza giudicare, e T’amo pure si nun staie cu mme, racconto di un amore totale e rassegnato. Non manca il successo T’aspetto fore ‘o core, che ha già superato il milione di ascolti su Spotify.

La tracklist di Predestinato

Nel bene e nel male L’importante Che bella stronza feat. Franco Califano T’amo pure si nun staje cu mme Fammee parlà Si perdo a te Scusa amore mio Tu non ce staje Il cuore degli innamorati È cosa ‘e niente Pe sempr Se devo trarti lo faccio con te T’aspetto fore ‘o core Ti prometto Grazie per tutta la vita

Appuntamenti instore e tour

Per presentare Predestinato, l’artista incontrerà il pubblico in una serie di eventi speciali: