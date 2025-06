In attesa di “Uforia” arriva “Step”, la prima collaborazione tra Tony Boy e Lazza

Tony Boy – Step (feat. Lazza): testo e significato del primo featuring tra i due artisti, un banger estivo contenuto nel nuovo disco del rapper padovano, Uforia.

Uforia, il nuovo disco di Tony Boy in uscita il 27 giugno, già disponibile in pre-order in diversi formati:

– CD

– CD autografato

– Vinile nero

– Vinile nero autografato (sold out)

– Picture Disc Opale autografato

Qui il link al preorder:

https://shop.warnermusic.it/products/uforia

Una questione di “Step”: il primo feat tra Tony Boy e Lazza

Tony Boy e Lazza insieme per la prima volta. E per farlo hanno scelto un brano che ha tutta l’intenzione di lasciare il segno: Step, fuori stanotte all’una su tutte le piattaforme digitali.

L’annuncio arriva dopo la sorpresa alla Listening Experience di Uforia. La presenza a sorpresa di Lazza all’evento aveva acceso i sospetti… ora confermati: la collaborazione esiste ed è pronta a conquistare l’estate.

Step è un brano diretto pensato per spingere e coinvolgere. Si muove su un beat incisivo che unisce il suono oscuro e personale di Tony Boy con il tocco melodico e l’energia tagliente di Lazza, in una traccia che punta dritta alle classifiche.

tony boy feat lazza – step – Il significato

Il titolo Step fa riferimento ai passi che si compiono per salire, crescere, superare ostacoli. È una metafora della carriera, ma anche della vita: un continuo upgrade, in cui ogni gradino è conquista, ma anche fatica, scelta, determinazione.

Nei versi, Tony Boy e Lazza raccontano i sacrifici, le prove superate, ma anche il desiderio di non accontentarsi mai. Un’autoaffermazione lucida e potente, che parla ai fan della scena rap e non solo.

TONY BOY feat lazza – step – testo

In arrivo

Tony Boy live: le date del Going Hard Summer Tour

Dopo il sold out nei club, Tony Boy è pronto per portare il suo Going Hard Live Summer 2025 sui principali palchi italiani. Ecco le date confermate:

9 luglio – Piazzola sul Brenta (PD) – Piazzola Live Festival

– Piazzola sul Brenta (PD) – Piazzola Live Festival 11 luglio – Roma – Rock in Roma

– Roma – Rock in Roma 20 luglio – Francavilla al Mare (CH) – Shock Wave Festival

– Francavilla al Mare (CH) – Shock Wave Festival 27 luglio – Pordenone – Pordenone Live

– Pordenone – Pordenone Live 8 agosto – Cinquale (MS) – Vibes Festival

– Cinquale (MS) – Vibes Festival 9 agosto – Cattolica (RN) – Arena della Regina

– Cattolica (RN) – Arena della Regina 15 agosto – Olbia (SS) – Red Valley Festival

– Olbia (SS) – Red Valley Festival 16 agosto – Catania – Sotto il Vulcano Fest

– Catania – Sotto il Vulcano Fest 17 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

– Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival 11 settembre – Rho (Milano) – Fiera Milano Live

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Foto di Francesco Prandoni