Tommy Dali fuori con Male, primo suo inedito lanciato ad Amici di Maria De Filippi

Tommy Dali Male testo, significato e audio del primo singolo lanciato dal cantante durante Amici 22.

Lunedì 7 novembre, dopo nove singoli e un EP lanciati tra il 2019 e il 2022 e diverse collaborazioni (da Rkomi a Sissi), Tommy Dali riparte discograficamente da Amici di Maria De Filippi con il singolo Male.

Tommy sta riscuotendo molti apprezzamenti dentro la scuola sia dai professori che dagli artisti che di puntata in puntata giudicano le gare delle cover. Gli si riconoscono un suo stile e un timbro di voce particolare e che sa adattarsi al rap quanto al cantato più tradizionale.

Tommy Dali male SIGNIFICATO DEL BRANO

Male è un brano che ha già fatto breccia nello speaker e manager Max Brigante chiamato a giudicare gli inediti dei ragazzi in una delle puntata del programma.

Il brano da domenica è in rotazione per una settimana su Radio Zeta dove partecipa insieme agli inediti di Wax e NDG ad un Contest.

Andando su RTL 102.5 Play, nella sezione Special & Contest, gli ascoltatori potranno esprimere la propria preferenza e scegliere il loro brano preferito. La prossima settimana, nel corso di Amici, Federica Gentile svelerà il brano scelto dagli ascoltatori.

Il brano è una canzone d’amore che racconta una storia in cui lui ricordava questa ragazza che, più gli faceva male, più lo legava a se.

TOMMY DALI MALE TESTO

Io mi ricordo le notti

e ti guardavo fumare

e quelle volte che odiavo me stesso allo specchio

mi guardavo male, yeah

e che brutti ricordi e una faccia da schiaffi

e quando te ne andavi io prendevo a pugni le porte del taxi

Si devi farmi del male, yeah

senza non ci so stare

il mio film ferito che

guarderei all’infinito

devi farmi del male, yeah

senza non ci so stare

il mio film è ferito che

guarderei all’infinito

Si mi ricordo le notte

e ti guardavo fumare

e quelle volte che odiavo me stesso allo specchio

mi guardavo male, yeah

e che brutti ricordi e una faccia da schiaffi

e quando te ne andavi io prendevo a pugni le porte del taxi

Si devi farmi del male, yeah

senza non ci so stare

il mio film ferito che

guarderei all’infinito

devi farmi del male, yeah

senza non ci so stare

il mio film è ferito che

guarderei all’infinito