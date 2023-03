Tommy Dali, Amici è alle spalle... il presente è il singolo "Fantasmi"

Tommy Dali Fantasmi testo e audio del nuovo singolo.

Dali è stato uno dei protagonisti, nel bene e nel male, di questa edizione di Amici di Maria De Filippi e, forse, proprio per questo motivo il suo nuovo singolo arriva nel corso della prima settimana del serale del programma.

Strategicamente perfetto, Tommy Dali non perde tempo e, come aveva promesso proprio il giorno in cui è stato espulso dopo il ‘noce moscata-gate‘, torna con il nuovo singolo Fantasmi.

Usa la sua penna senza timore e vuole trasmettere il messaggio che la persona amata è un punto di riferimento fondamentale nella vita di ognuno, è uno scudo, una difesa da ciò che ci circonda e che ci fa stare male.

Tommy Dali Fantasmi testo e audio

Di seguito il testo completo di Fantasmi, il nuovo singolo di Tommy Dali:

Per te mi faccio la città sotto la pioggia

E anche se non smetterà, ti busserò alla porta

Voglio il tuo respiro addosso per calmarmi

Perché il tuo sorriso manda via i fantasmi

Dici che sono sempre lo stesso

Noi che siamo un casino perfetto

Guardo il soffitto le notti

Ti penso mentre dormi

Forse ti pensi pure te

Solo tu puoi fermare l’incendio

E se vuoi spara qui, mira al petto

Non mi bastano i ricordi

Solo tu che ti spogli

Voglio i tuoi morsi su di me

E con questi silenzi mi uccidi

Resti sola aspettando che arrivi

Sei bella e triste e sola tra la gеnte

Per te mi faccio la città sotto la pioggia

E anchе se non smetterà, ti busserò alla porta

Voglio il tuo respiro addosso per calmarmi

Perché il tuo sorriso manda via i fantasmi

Forse ho infranto tutte le regole

E per te non riesco più a smettere

Voglio il tuo respiro addosso per calmarmi

Tu mandi via i fantasmi, mandi via i fantasmi

E non ti preoccupare anche se piangi

Che le tue lacrime sono diamanti

Sei bella e triste e sola tra la gente

Per te mi faccio la città sotto la pioggia

E anche se non smetterà, ti busserò alla porta

Voglio il tuo respiro addosso per calmarmi

Perché il tuo sorriso manda via i fantasmi

Forse ho infranto tutte le regole

E per te non riesco più a smettere

Voglio il tuo respiro addosso per calmarmi

Tu mandi via i fantasmi, mandi via i fantasmi