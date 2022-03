Tommaso Stanzani: il ballerino di Amici pronto al debutto da cantante con una canzone dedicata a Tommazo Zorzi

Tommaso Stanzani singolo in uscita. Ebbene sì, anche il noto ballerino di Amici 20, balzato agli onori delle cronache per il suo fidanzamento con il vincitore del Grande Fratello, Tommaso Zorzi, ha deciso di debuttare nel mondo della musica.

A svelare che a inizio aprile uscirà un suo brano è stato l’artista stesso attraverso i suoi social. Il tema? Ovviamente l’amore…

È una canzone d’amore. Racconta la mia storia d’amore, quindi ovviamente è dedicata. L’idea è nata proprio da questo. Ovvero darmi la possibilità di ballare qualcosa che provo io. Che sento io.

Ci sarà un videoclip dove ballo. Non posso dirvi ancora nulla ma in questi giorni vi darò degli indizi. Uscirà tra pochissimo, i primi di aprile sono già in ansia.

Tommasi Stanzani singolo e la paura del debutto

Stanzani si confidato con i suoi fan dicendo di essere molto agitato per questa nuova avventura e di aver paura di non essere capito ma etichettato come uno che “tenta di far tutto”….

Mi spaventa tantissimo questa nuova avventura perché in America è normale fare tante cose diverse, canto, ballo, recitazione. In Italia tendiamo un po’ a etichettare.

Avevo paura che la gente pensasse “questo ha imparato a ballare ieri e oggi vuole fare un’altra cosa”. Non mi sono sveglia una mattina e ho detto “faccio questa cosa”. Ho studiato tanto. Sia canto che altre cose. C’è tutto un lavoro dietro che non è una cosa nata così.

Chi mi conosce bene non si sciocca nemmeno più perché sanno che mi piacere sperimentare e osare. Poi quando l’hanno letta, vedendo anche quello che avevo scritto, devo dire che sono rimasti tutti molto meravigliati.

La paura più grande resta quella non di non essere capito. Agli insulti sono abituato, la mia paura più che altro è che non avessero capito il fatto di spaziare con altro le persone che mi seguono e supportano da sempre.

In attesa di poter ascoltare il primo singolo di Tommaso Stanzani sentiamo di dare un consiglio al Perfomer… preoccuparsi meno. È vero spesso l’Italia è un paese che tende ad etichettare ma, nello specifico caso di artisti che tentano più strade, Raffaella Carrà, Loretta Goggi ed altri rari casi, di qualità se ne è vista poca. Se un ballerino pubblica una bella canzone, rimane una bella canzone. Se non lo è, così come per un cantante, non lo è. Al di là che a chi la canta ovviamente piaccia ed emozioni. Tutto qui.