Tommaso Paradiso Ma lo vuoi capire? è il titolo del terzo singolo da solista del cantautore in arrivo in radio e sulle piattaforme digitali questa settimana.

Dopo il successo dei precedenti brani, I nostri anni, che ha totalizzato oltre 8 milioni di stream, e di Non avere paura, certificato proprio oggi con il doppio disco di platino (vedi qui), in attesa dell’annuncio sull’uscita del primo album da solista arriva questo terzo singolo.

Tommaso Paradiso Ma lo vuoi capire?

La canzone, in uscita in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 17 aprile per Island Records, è già in pre-order a partire da oggi qui.

Ma lo vuoi capire? è stata scritta da Tommaso Paradiso e Dario Faini e prodotto dallo stesso Dario alias Dardust (Dario Faini).

Si tratta di un brano che racconta quanto l’assenza della persona amata renda la vita senza senso.

Dal 6 aprile scorso tra l’altro è disponibile in digitale un’inedita versione acustica di Non avere paura, che inaugura il progetto musicale ISLAND PRESENTS, nato da Island Records per regalare nuovi brani al pubblico in questo particolare periodo.

Tommaso Paradiso Ma lo vuoi capire? testo e audio

