Tommaso Paradiso tra estate e inverno col nuovo singolo La Stagione del Cancro e del Leone

Tommaso Paradiso. La Stagione del Cancro e del Leone.

Uscirà il 15 dicembre in digitale e il 17 dicembre in radio il nuovo singolo di Tommaso Paradiso La Stagione del Cancro e del Leone (Island Records).

Il brano anticiperà il nuovo album Space Cowboy in arrivo nel 2022.

Il nuovo singolo è già disponibile in pre-save. E’ stato scritto da Tommaso Paradiso e Dario Faini e prodotto da Federico Nardelli.

Porta con sé un richiamo alla stagione estiva. Il sound nostalgico richiama infatti spiagge e onde, momenti di spensieratezza in contrasto con la routine e il grigiore dell’inverno.

«La malinconia. Questo stato emotivo ancora non del tutto chiaro, che sopravvive a un passo dalla tristezza ma che appunto tristezza non è. Non è tragedia e non è neanche infelicità, perché la malinconia scuote, turba ma non abbatte. È piuttosto la luce opaca e lontana dalla fiamma di una candela in mezzo al buio della notte.

Ogni volta che sono in montagna guardo le cime innevate e in fondo penso solamente che al di là di quelle vette ci sia il mare. Entro nei rifugi che sono sudato dopo aver sciato, mi cambio la maglietta, mi calo del vin caldo, chiudo gli occhi e immagino le partenze e gli arrivi ad agosto nel porto di Olbia. Mi dico che questo freddo non sarà per sempre. Ecco per me la montagna è un bel viatico per accedere alla malinconia. E questa canzone non è stata scritta per l’estate ma per l’estate che abbiamo dentro anche d’inverno. È una voglia irresistibile, un accenno di manica corta.

L’ho sempre pensata una canzone così ed eccola qua.

Proprio come qualcuno canterà: “la neve è bella vista da lontano”»

Queste le parole di Tommaso Paradiso sulla nuova canzone.

La Stagione del Cancro e del Leone arriva dopo Magari No (disco d’oro), Ricordami (disco di platino), Ma Lo Vuoi Capire (disco d’oro), I nostri anni (disco d’oro), e Non avere paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.

Nella primavera 2022 Tommaso Paradiso tornerà live. Queste le date finora programmate.

TOMMASO PARADISO – TOUR 2022

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Giovedì 31 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 3 aprile 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 7 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 10 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 22 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 29 aprile 2022 || Bari @Palaflorio

Martedì 3 maggio 2022 || Catania @ PalaCatania

Sabato 7 maggio 2022 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI