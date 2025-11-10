“Forse”: Tommaso Paradiso racconta il dubbio e la fragilità nel nuovo singolo

Forse è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, disponibile da venerdì 14 novembre su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records / Sony Music Italy. In questo articolo vi raccontiamo testo e significato del brano, una ballad intima che apre un nuovo capitolo nel percorso del cantautore romano, tra dubbi, rimpianti e la voglia di ricominciare.

Un altro tassello di Casa Paradiso, l’album in arrivo il 28 novembre, che si preannuncia come il suo progetto più personale.

tommaso paradiso – Testo e significato di “Forse”

Con la produzione di Matteo Cantaluppi, Forse è una ballad malinconica e lucida, in cui Tommaso Paradiso osserva se stesso con dolcezza e ironia. La canzone è un dialogo interiore, il momento in cui ci si ferma a guardare ciò che poteva essere e non è stato, sospesi tra rimpianto e consapevolezza.

“Forse ho avuto paura di restare / forse era solo un modo per scappare” — canta Tommaso in un testo che mette insieme fragilità e lucidità.

Quel “forse” diventa il centro del brano: una parola piccola ma enorme, che contiene tutto ciò che resta non detto nelle relazioni, nei sogni, nelle scelte quotidiane.

Il dubbio diventa verità, l’incertezza un modo per accettarsi.

Nel suono, Paradiso torna a un pop più intimo e cinematografico, con arrangiamenti che ricordano i suoi inizi ma con una maturità nuova, più sobria e riflessiva.

È la conferma di una scrittura che parla di emozioni semplici ma mai banali, capace di trasformare il quotidiano in racconto.

da Casa Paradiso al tour

Il brano anticipa Casa Paradiso, il nuovo album di Tommaso Paradiso in uscita il 28 novembre, già disponibile in preorder in diversi formati fisici: il CD in edizione pop-up, due versioni di vinile colorato e un vinile bianco autografato in esclusiva su Amazon.

Il nuovo progetto sarà presentato anche dal vivo con il tour nei palasport previsto per la primavera 2026. Dopo il sold out della prima data romana, Tommaso Paradiso raddoppia: il 19 aprile si aggiunge al concerto del 18 aprile al Palazzo dello Sport di Roma.

TOMMASO PARADISO – TOUR NEI PALASPORT 2026

18 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

19 aprile – Roma – Palazzo dello Sport (nuova data)

22 aprile – Milano – Unipol Forum

23 aprile – Torino – Inalpi Arena

25 aprile – Bologna – Unipol Arena

26 aprile – Padova – Kioene Arena

28 aprile – Firenze – Mandela Forum

30 aprile – Napoli – Palapartenope

TESTO

Forse ho avuto paura di restare

forse era solo un modo per scappare

Foto di copertina di Ilaria Ieie