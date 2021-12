Tommaso Paradiso: ecco come partecipare ai due concerti esclusivi gratuiti dedicati ai fan

Tommaso Paradiso lo aveva promesso qualche giorno fa… due show gratuiti, uno a Milano e l’altro a Roma, per farsi perdonare da tutti i suoi fan per il ritardo nell’uscita del suo primo album da solista, Space cowboys, inizialmente previsto per gennaio 2022 ed ora spostato al 4 marzo.

Ora i dettagli sui due live sono stati svelati. Innanzitutto le date e le location. Il primo dei due concerti si terrà il 21 gennaio 2022 alla Santeria di Milano. Il secondo il 23 gennaio 2022 al Largo Venue di Roma.

Entrambi gli show, organizzati da Vivo Concerti, saranno esclusivi e riservati ai veri fan. Per prenotare il proprio posto bisognerà infatti possedere uno dei seguenti requisiti:

Aver acquistato un biglietto del tour e possederne quindi il relativo codiceoppure

Aver pre ordinato l’album di Tommaso Paradiso, Space Cowboys , in qualsiasi versione, entro il 19 dicembre qui. Con il pre-order si riceverà una mail contenente un codice

Con uno dei due codici sarà quindi possibile, a partire dalle ore 14 di lunedì 20 dicembre, collegarsi sul sito www.tommasoparadisolive.it e prenotare il proprio biglietto per uno dei due eventi live gratuiti.

Nel frattempo l’artista ha appena lanciato il nuovo singolo, La stagione del Cancro e del Leone, e annunciato le date live del tour al via da marzo prossimo.

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Giovedì 31 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 3 aprile 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 7 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 10 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 22 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 29 aprile 2022 || Bari @Palaflorio

Martedì 3 maggio 2022 || Catania @ PalaCatania

Sabato 7 maggio 2022 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore