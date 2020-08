E’ ora disponibile in tutte le piattaforme digitali Tomas Tai, l’omonimo Ep dell’artista italo-asiatico, già visto a X-Factor 2019.

Il progetto discografico si articola in 5 brani, che esprimono la tradizione del cantautorato italiano, ma anche le sonorità moderne dal sapore rock. Il tema ricorrente tra i brani l’introspezione, ma non manca una riflessione legata al desiderio di una positiva crescita personale. I testi sono maturi e nei quali è facile identificarsi.

“Cosa rappresenta questo EP per me? Un viaggio di quasi 10 anni. Un viaggio attraverso insicurezze, domande, volontà e paradossalmente di certezze raccolte in queste cinque canzoni. ‘Se le stelle’ è stato uno dei primi brani che ho scritto, in cui cerco un dialogo con questi ammassi rocciosi a cui affidiamo sogni e speranze da secoli, non sapendo mai se effettivamente ci ascoltino, ma mi piace pensare che lo facciano.”