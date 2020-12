Tiziano Ferro, ospite virtualmente da Los Angeles sabato 19 dicembre a Verissimo con Silvia Toffanin, è tornato a parlare dei suoi, ormai passati problemi con l’alcool, affrontati anche nel docu-film Ferro su Amazon Prime (vedi qui), e del coming out.

Nei giorni scorsi Tiziano Ferro ha lanciato come singolo uno dei brani più intensi del suo ultimo album, Casa a Natale (qui testo e audio) ma, nell’intervista ha preferito soffermarsi non sulla sua carriera e sulla musica, ma su alcuni dei momenti più difficili della sua vita come essere umano partendo proprio dall’alcolismo.

“Viviamo in una società in cui l’alcool è socialmente accettato, quindi è una droga che si mimetizza, ma che uccide più della droga. Ho iniziato con il primo tour e pensavo fosse una cosa gestibile. In realtà associavo l’alcolista all’immagine del senzatetto, non ad una persona che beve da bicchieri belli. In realtà verso la fine dell’alcolismo attivo non riuscivo più a smettere.

L’unica persona che me lo disse, che cambiò le regole del gioco, fu il mio compagno, quello che è stato l’unico mio compagno prima di Victor. Noi vivevamo insieme un giorno lui mi disse, dopo 3 anni, – io me ne vado perché tu hai un problema, tu non lo sai controllare, tu non sei più te stesso e stai male – a 34 anni il mio fegato era al limite della cirrosi epatica.

Lui se ne andò ed io non mi smisi, quando litigavamo smettevo per quattro o cinque giorni, questa volta non ci riuscivo. Lo chiamai e gli dissi – Io non ce la faccio – fu la prima volta che messo di fronte a questa questione, mi sono arreso.

Era il 2014, non chiesi aiuto, ero terrorizzato, stava per uscire un mio disco, la raccolta, e andai su internet per cercare strutture di riabilitazione in Inghilterra. Mi buttai in un incontro per alcolisti anonimi con il metodo dei 12 passi, entrai e non ne sono uscito più, in senso buono, è stata la svolta della mia vita.

Io non lo vedevo il problema con l’alcool. Ho perso amici, una relazione, ho fatto errori che mi sono costati tanto nel lavoro… di questo problema non parlavo nemmeno con la mia psicologa.“