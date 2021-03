Tiziano Ferro: una nuova versione di “Xdono” e un album di duetti?

Periodo di grandi manovre per Tiziano Ferro che a giugno festeggerà vent’anni dall’uscita del suo primo singolo Xdono. Secondo il collega di TgCom24 Santo Pirrotta, intervistato su TV8 da Adriana Volpe, il cantautore di Latina sarebbe al lavoro anche su un album di duetti.

“L’artista di Los Angeles ha deciso di non stare con le mani in mano e sta lavorando a questo nuovo album. Ci saranno duetti con Loredana Bertè, J-Ax e Brunori Sas.”

Degna di nota in particolare la collaborazione con Brunori Sas, su un brano che, a quanto pare, il cantautore calabrese avrebbe presentato alle selezioni per il Festival di Sanremo 2021, ma scartato dalla Commissione artistica. Tra i duetti dovrebbe essere presente anche l’amica Elisa.

Negli scorsi mesi si era vociferato che le collaborazioni avrebbero coinvolto anche artisti della nuova scena rap ma, a quanto pare, il cantautore per i suoi primi vent’anni di carriera preferisca scelte più di “cuore”.

era il 22 giugno 2001 uscì Xdono, brano con cui Tiziano Ferro si fece conoscere ottenendo un successo planetario. Qualche tempo fa l’artista parlò del fatto che avrebbe voluto reincidere il pezzo con un testo più attuale.

Nei giorni scorsi, invece, Tiziano Ferro ha ottenuto il premio Filming Italy Los Angeles nella sezione Best Documentary. Il riconoscimento è arrivato per Ferro, documentario diretto da Beppe Tufarulo disponibile su Amazon Prime Video e nel quale l’artista parla a 360 gradi di sé stesso senza tralasciare temi scomodi.

“Questo premio conta tanto per me e per chi ha creduto in questo documentario.”