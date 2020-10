Ferro Amazon docu-film. È questo il titolo, già annunciato da qualche mese, del documentario di Amazon Original dedicato alla carriera di Tiziano Ferro.

Proprio oggi Amazon Prime Video ha svelato poster e teaser trailer del progetto.

Il film, descritto come un intenso e potente viaggio nella vita privata e professionale di Tiziano Ferro, offrirà ai clienti Prime uno sguardo unico sulla storia e le passioni, la vita quotidiana e il lavoro dell’artista.

Tiziano Ferro amazon documentario

Il film sarà in esclusiva su Prime Video, visibile in più di 240 paesi, dal 6 novembre 2020, giorno in cui tra l’altro uscirà il nuovo progetto discografico legato alle cover italiane riproposte dal cantautore (vedi qui).

Ferro è ambientato tra Italia e Stati Uniti e vedrà partecipi anche le persone care all’artista, coloro che lavorano con lui andando a rivelare aspetti sconosciuti della sua vita con filmati inediti mai visti prima.

Ecco le parole di Nicole Morganti, head of Amazon Originals:

“Dopo il successo della nostra prima serie non-fiction italiana Amazon Original Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, siamo felici di offrire ai nostri clienti questo documentario Amazon Original italiano che offrirจค lo stessa qualità produttiva, che i nostri clienti si aspettano da Amazon. Tiziano ha tanti fan, non solo in Italia. Siamo certi che questo film documentario sarà un grandissimo regalo per tutti loro e un’occasione per il grande pubblico di conoscere come mai prima l’artista, ma soprattutto l’uomo“.

Questa invece la dichiarazione del cantautore:

“Ho sempre pensato che dietro ogni storia di dolore si nascondessero il privilegio e il dovere morale di poter aiutare qualcun altro. La mia storia me lo insegna e ogni volta che ho consegnato alla gente le mie cicatrici, si sono sempre trasformate in soluzioni, per me è questo, un altro tassello alla luce dei miei 40 anni. Un po’ storia, un po’ diario, un po’ terapia, un po’ testamento. Di certo celebrazione di un sogno.”

Ferro nasce da un’idea di Tiziano Ferro, FERRO ed è stato prodotto da Banijay Italia, diretto da Beppe Tufarulo e scritto da Federico Giunta e Beppe Tufarulo.

Produttori esecutivi Marcello Mereu e Nicole Plaidit; direttore della fotografia Johan Florez.

Come vederlo…

I clienti Prime potranno vedere FERRO tramite l’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV.

Grazie all’app i clienti potranno scaricare gli episodi sui loro dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi all’abbonamento Prime dal costo di €36 all’anno.

I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito cliccando qui.

Ferro Il video trailer