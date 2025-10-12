TIM New Music Night: Tiziano Ferro è il primo protagonista del nuovo format TIM

TIM sigilla la propria vicinanza al mondo della musica con TIM New Music Night, il nuovo format dedicato alla musica live e agli esclusivi release party degli artisti più amati in Italia, tra cui Tiziano Ferro, che sarà il protagonista del primo appuntamento.
In programma il 23 ottobre a Milano, la serata-evento – che verrà trasmessa su TimVision – vedrà il cantautore di Latina presentare in anteprima il suo nuovo album di inediti, Sono Un Grande.
Ma non è tutto! Alcuni fortunati clienti TIM potranno infatti prendere parte, “fisicamente“, a questa speciale esperienza, solitamente riservata agli addetti ai lavori, entrando in contatto diretto con i propri idoli musicali e respirando l’energia delle grandi occasioni.
Per partecipare basterà scaricare l’app My TIM e partecipare – ogni giorno, dal 9 al 17 ottobre – all’estrazione degli ingressi esclusivi.
Tutto questo grazie alla campagna di comunicazione del Gruppo TIM “La Forza Delle Connessioni“, che aiutano a superare le distanze, diventano relazioni umane e trasformano gli eventi in esperienze indimenticabili attraverso nuove forme di intrattenimento sia digitale che dal vivo.