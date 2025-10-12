12 Ottobre 2025
12 Ottobre 2025

TIM New Music Night: Tiziano Ferro è il primo protagonista del nuovo format TIM

In programma una serata-evento che vedrà il cantautore presentare in anteprima il suo nuovo album "Sono Un Grande"

Tiziano Ferro sul palco della TIM New Music Night a Milano per la presentazione del nuovo album Sono Un Grande.
TIM sigilla la propria vicinanza al mondo della musica con TIM New Music Night, il nuovo format dedicato alla musica live e agli esclusivi release party degli artisti più amati in Italia, tra cui Tiziano Ferro, che sarà il protagonista del primo appuntamento.

In programma il 23 ottobre a Milano, la serata-evento – che verrà trasmessa su TimVision – vedrà il cantautore di Latina presentare in anteprima il suo nuovo album di inediti, Sono Un Grande.

Ma non è tutto! Alcuni fortunati clienti TIM potranno infatti prendere parte, “fisicamente“, a questa speciale esperienza, solitamente riservata agli addetti ai lavori, entrando in contatto diretto con i propri idoli musicali e respirando l’energia delle grandi occasioni.

Per partecipare basterà scaricare l’app My TIM e partecipare – ogni giorno, dal 9 al 17 ottobre – all’estrazione degli ingressi esclusivi.

Tutto questo grazie alla campagna di comunicazione del Gruppo TIMLa Forza Delle Connessioni“, che aiutano a superare le distanze, diventano relazioni umane e trasformano gli eventi in esperienze indimenticabili attraverso nuove forme di intrattenimento sia digitale che dal vivo.

