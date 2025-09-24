“Sono un grande”: Tiziano Ferro annuncia il nuovo album in uscita il 24 ottobre. Tutte le versioni in uscita

Tiziano Ferro ha finalmente annunciato il ritorno discografico: il 24 ottobre uscirà Sono un grande, il nuovo album di inediti, il primo con Sugar Music.+

Si tratta del decimo disco del cantautore, il nono progetto contenente brani inediti.

Sono un grande: il nuovo album di Tiziano Ferro

Dopo oltre due anni di lavoro, Tiziano Ferro torna con un progetto che racconta rinascita, cambiamenti e consapevolezza. L’album sarà disponibile in digitale, in CD e in vinile, con diverse edizioni speciali: vinile rosso e CD rosso autografati sullo store di Sugar, vinile bianco esclusiva Amazon, vinile nero e CD nero in tutti i negozi.

Il titolo nasce da un verso del brano omonimo, in cui Ferro canta: “Perché se non sono ancora morto… sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande… e non me ne sono mai accorto!“. Parole che citano uno dei suoi brani più amati, Alla mia età e che, come ha spiegato, raccontano la capacità di superare le tempeste e di riconoscere finalmente un futuro felice.

L’album includerà anche Cuore Rotto, il singolo scritto da Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, che per la seconda settimana consecutiva è alla posizione n.1 tra i brani più suonati dalle radio italiane secondo i dati EarOne.

Stadi26: oltre 200.000 biglietti venduti

Parallelamente al nuovo disco, continua la corsa ai biglietti per STADI26, il tour prodotto da Live Nation che porterà Tiziano Ferro nei principali stadi italiani. In poche ore sono stati venduti oltre 200.000 biglietti, con raddoppio delle date di Milano (6 e 7 giugno) e Roma (27 e 28 giugno).

Va segnalato che le vendite hanno generato molte segnalazioni da parte degli utenti che, a quanto si apprende, si sono ritrovati biglietti per la data sbagliata rispetto a quella richiesta. Attualmente al riguardo non è ancora stata data comunicazione ufficiale ma da quel che apprendiamo Live Nation e TicketOne sarebbe al lavoro per risolvere il problema.

Date aggiornate del tour

30 maggio 2026 – Lignano, Stadio Teghil

6 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

7 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro – Nuova data

10 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

14 giugno 2026 – Bologna, Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 – Padova, Stadio Euganeo

23 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

28 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico – Nuova data

3 luglio 2026 – Ancona, Stadio Del Conero

8 luglio 2026 – Bari, Stadio San Nicola

12 luglio 2026 – Messina, Stadio San Filippo

