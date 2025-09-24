24 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
24 Settembre 2025

“Sono un grande”: Tiziano Ferro annuncia il nuovo album in uscita il 24 ottobre. Tutte le versioni in uscita

Un ritorno carico di consapevolezza e nuove sfide

News di All Music Italia
Tiziano Ferro sono un grande nuovo album
Condividi su:

Tiziano Ferro ha finalmente annunciato il ritorno discografico: il 24 ottobre uscirà Sono un grande, il nuovo album di inediti, il primo con Sugar Music.+

Si tratta del decimo disco del cantautore, il nono progetto contenente brani inediti.

Sono un grande: il nuovo album di Tiziano Ferro

Dopo oltre due anni di lavoro, Tiziano Ferro torna con un progetto che racconta rinascita, cambiamenti e consapevolezza. L’album sarà disponibile in digitale, in CD e in vinile, con diverse edizioni speciali: vinile rosso e CD rosso autografati sullo store di Sugar, vinile bianco esclusiva Amazon, vinile nero e CD nero in tutti i negozi.

Il titolo nasce da un verso del brano omonimo, in cui Ferro canta: “Perché se non sono ancora morto… sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande… e non me ne sono mai accorto!“. Parole che citano uno dei suoi brani più amati, Alla mia età e che, come ha spiegato, raccontano la capacità di superare le tempeste e di riconoscere finalmente un futuro felice.

L’album includerà anche Cuore Rotto, il singolo scritto da Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, che per la seconda settimana consecutiva è alla posizione n.1 tra i brani più suonati dalle radio italiane secondo i dati EarOne.

Copertina Tiziano Ferro Sono un grande

Stadi26: oltre 200.000 biglietti venduti

Parallelamente al nuovo disco, continua la corsa ai biglietti per STADI26, il tour prodotto da Live Nation che porterà Tiziano Ferro nei principali stadi italiani. In poche ore sono stati venduti oltre 200.000 biglietti, con raddoppio delle date di Milano (6 e 7 giugno) e Roma (27 e 28 giugno).

Va segnalato che le vendite hanno generato molte segnalazioni da parte degli utenti che, a quanto si apprende, si sono ritrovati biglietti per la data sbagliata rispetto a quella richiesta. Attualmente al riguardo non è ancora stata data comunicazione ufficiale ma da quel che apprendiamo Live Nation e TicketOne sarebbe al lavoro per risolvere il problema.

Date aggiornate del tour

  • 30 maggio 2026 – Lignano, Stadio Teghil
  • 6 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
  • 7 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro – Nuova data
  • 10 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
  • 14 giugno 2026 – Bologna, Stadio Dall’Ara
  • 18 giugno 2026 – Padova, Stadio Euganeo
  • 23 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
  • 27 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
  • 28 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico – Nuova data
  • 3 luglio 2026 – Ancona, Stadio Del Conero
  • 8 luglio 2026 – Bari, Stadio San Nicola
  • 12 luglio 2026 – Messina, Stadio San Filippo

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
Levante Niente da dire nuovo singolo 2025 3

Levante: "Niente da dire", un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 4

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 7

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Luca Jurman fa un appello a favore degli ex-talent di Amici e X Factor 8

Gli "ex-talent" dimenticati, l'appello di Luca Jurman: "Rimettete le loro esibizioni, vanno ricordati"
Annalisa Ma io sono fuoco tracklist 9

Annalisa, “Ma io sono fuoco”: svelata la tracklist dell'album. All'interno due featuring
Logo Amici 2025 anticipazioni prima puntata pomeridiano 10

Esclusiva AMI: quattro nomi che dovremmo vedere nella prima puntata di Amici 2025

Cerca su A.M.I.