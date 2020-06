Tiziano Ferro Stadi 2021: svelato il nuovo calendario del tour TZN 2021

Come è noto l’emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori a rinviare al prossimo anno tour di Tiziano Ferro Stadi TZN 2021. Il cantautore ha svelato sui social il nuovo calendario.

Tiziano Ferro, in questi giorni sta spopolando in radio con il nuovo singolo Balla per Me (Qui la classifica radio Earone della scorsa settimana), tratto dall’album Accetto Miracoli.

Il cantautore lo scorso mese di febbraio ha compiuto 40 anni e il tour negli stadi di questa estate sarebbe stato il momento di celebrazione di questa importante ricorrenza personale.

Nel 2021, invece, si potrà festeggiare il ventesimo compleanno del primo singolo. Era, infatti, il 22 giugno 2001 quando uscì Xdono, il brano che fece conoscere Tiziano Ferro e conquistò anche le classifiche europee.

TZN 2021 – TIZIANO FERRO STADI 2021 – IL CALENDARIO

Ecco il calendario del tour negli stati di Tiziano Ferro TZN 2021 che prenderà il da Lignano Sabbiadoro.

6 giugno 2021 Lignano Sabbiadoro, Stadio G.Teghil (recupero del 30 maggio 2020)

9 giugno 2021 2020 Firenze, Stadio Franchi (recupero del 17 giugno 2020)

12 giugno Modena, Stadio Braglia (recupero del 7 luglio 2020)

15, 18 e 19 giugno 2021 Milano, Stadio San Siro (recupero del 5, 6 e 8 giugno 2020)

22 giugno 2021 Torino, Stadio Olimpico (recupero dell’11 giugno 2020 )

26 giugno 2021 Napoli, Stadio San Paolo (recupero del 24 giugno 2020)

29 giugno 2021 Bari 2020, Stadio San Nicola (recupero del 3 luglio 2020)

6 luglio 2021 Ancona, Stadio Del Conero (recupero del 20 giugno 2020)

9 e 10 luglio 2021 Roma, Stadio Olimpico (recupero del 15 e 16 luglio 2020)

14 luglio 2021 Padova, Stadio Euganeo (recupero del 14 giugno 2020)

18 luglio 2021 Cagliari, Fiera (recupero dell’11 luglio 2020)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date.

Per quanto riguarda i due show a Roma previsti il 9 e 10 luglio 2021, a causa di una modifica nella configurazione del concerto che prevede il palco posizionato in curva Sud dello Stadio Olimpico, i seguenti settori verranno così modificati:

• Per i biglietti venduti nel settore DISTINTI SUD OVEST – verrà riassegnato agli spettatori un posto nella sezione DISTINTI NORD EST.

• Per i biglietti venduti in CURVA SUD – verrà assegnato un posto nel settore CURVA NORD

In entrambi i casi non occorre la sostituzione del biglietto e il nuovo posto sarà comunicato ai possessori del biglietto al momento dell’ingresso nello stadio, il giorno del concerto.

Per quanto riguarda la data di Messina, originariamente prevista il 27 giugno 2020, l’Organizzatore Live Nation sta valutando i problemi relativi allo Stadio per poterla riprogrammare quanto prima. E’ confermato che il tour toccherà la Sicilia nel mese di Luglio 2021. Seguiranno aggiornamenti.