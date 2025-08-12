Per i 25 anni di carriera Tiziano Ferro si regalerà il Festival di Sanremo?

Secondo indiscrezioni che circolano nei corridoi Rai, Carlo Conti potrebbe fare il colpaccio: Tiziano Ferro sarebbe pronto a debuttare in gara al Festival di Sanremo 2026. Una notizia che, se confermata, segnerebbe un momento storico per il cantautore di Latina, che proprio nel 2026 festeggerà i 25 anni di carriera.

Il legame tra tiziano ferro e sanremo

Tiziano è uno di quei rari casi di artista che non ha mai avuto bisogno di mettersi in gioco come concorrente sul palco dell’Ariston. Per chi non lo sapesse, però, un tentativo c’era stato: era il 1997 quando il giovane Ferro cercò di entrare al Festival tramite l’Accademia di Sanremo (oggi Area Sanremo) con il brano Quando ritornerai. Venne eliminato, ma fu notato da Alberto Salerno e Mara Maionchi, che ne diventarono i produttori, cambiandogli la vita nel giro di tre anni.

Una curiosità: quando nel 2001 uscì il suo primo album Rosso Relativo, un brano fu tenuto fuori dal disco per un motivo preciso. Se l’album non avesse funzionato, quella canzone – una super ballad – sarebbe stata presentata tra le Nuove Proposte di Sanremo.

Quel pezzo era Non me lo so spiegare. Il piano non servì: Rosso Relativo vendette oltre 300.000 copie in Italia e quasi 400.000 tra Europa e Sud America, e Non me lo so spiegare divenne il cavallo di battaglia del secondo album, 111.

Da allora, il successo di Tiziano non si è mai fermato: otto dischi di inediti, un best of, oltre 20 milioni di copie vendute nel mondo e tour negli stadi.

Sul palco di Sanremo ci è stato più volte, ma sempre da ospite: nel 2007 con Michele Zarrillo nella serata delle cover, come super ospite nel 2007, 2015 e 2017, e come ospite fisso per tutte e cinque le serate nel 2020 con Amadeus.

Nel 2024 ha debuttato anche come autore, co-scrivendo il brano di Massimo Ranieri.

Il cantautore pronto ad una nuova rivoluzione?

Negli ultimi anni, però, la sua carriera ha dovuto fare i conti con l’era del rap e dello streaming, vedendo un calo nei numeri come avvenuto per diversi colleghi del pop: dai sei dischi di platino (oltre 300.000 copie) de Il mestiere della vita del 2016 al disco di platino (oltre 50.000 copie) per Il mondo è nostro del 2022. Dopo il discreto successo del singolo Destinazione mare (2023), non hanno convinto il pubblico le collaborazioni con J-Ax (Abbiamo vinto già, 2023) ed Elodie (Feeling, 2024).

Negli ultimi tre anni, Ferro è stato più volte vicino alla decisione di gareggiare per la prima volta, salvo poi cambiare idea. Ma qualcosa è cambiato: da un anno e mezzo ha una nuova manager, Paola Zukar (Marracash, Fabri Fibra, Madame), e ha lasciato Universal Music per passare a Sugar Music.

Ora, a quanto pare, il 2026 potrebbe essere l’anno della svolta. E, secondo i rumors, Carlo Conti sarebbe pronto a compiere l’impresa che finora nessuno era riuscito a realizzare: portare in gara, per la prima volta, il cantautore che ha rivoluzionato il pop italiano, proprio nell’anno in cui festeggia i 25 anni di carriera.