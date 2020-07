Tiziano Ferro Bella d’estate. Il mai troppo ricordato Mango, cantautore italiano tra i più talentuosi e con una dote vocale unica verrà presto ricordato attraverso la voce di Tiziano che ha deciso di omaggiarlo con una cover.

Non è la prima volta che Tiziano incide e lancia sul mercato cover di altri grandi artisti italiani, era già avvenuto qualche anno fa con Luigi Tenco ed ora tocca a Mango.

Tiziano Ferro bella d’estate

Nel 1987 Mango lanciò questo brano scritto con Lucio Dalla, canzone che ottenne un grandissimo successo posizionandosi a fine anno al quarto posto della classifica dei singoli più venduti.

Bella d’estate ebbe un grande successo anche in Spagna e Germania e, nel 2008, venne ripreso poi nel 2008 in una versione con i Neri per caso.

Ancora non è noto quando Tiziano Ferro lancerà la sua versione di questa canzone. Qui a seguire il post con cui il cantautore ne ha dato notizia sui social.

“BELLA D’ESTATE

Il dolore di un addio, la fine dell’estate.

Ho sempre voluto rendere omaggio a questa perla dell’incommensurabile Mango,scritta insieme al Maestro Lucio Dalla.



Grazie a Laura Valente per l’amore e il supporto incondizionato.

Provo a riprendere in mano questo 2020 con nuove emozionanti idee e con la musica, perché noi non molliamo!

In arrivo a sorpresa”

La cover non farà parte del progetto I Love my Radio. Per quel che riguarda Ferro infatti è già stata annunciata come cover del progetto, in uscita lunedì prossimo, Perdere l’amore in duetto con Massimo Ranieri.

Bella d’estate testo

(Compositori: Giuseppe Mango / Lucio Dalla

Editori: Warner Chappell Music, Inc, Sony/ATV Music Publishing LLC, Warner Chappell Music Inc)

È solo un addio

Credimi io non ci penso mai

Vedo che hai pianto

Tu lo sapevi ma da quando?

Bella d’estate vai

Via da me

Notte d’incanto

È bello vedere le luci laggiù

Io sono stanco

Non voglio parlare, parla tu

Bella d’estate vai

Via da me

Forse perché ti credevo felice così

Proprio così fra le mie braccia

Forse perché ci bastava arrivare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia

Oh, la la la la la la

Oh, la la la la la la

Piccoli fuochi

Noi siamo zingari di periferia

I nostri son giochi

Che durano poco

E la notte se li porta via

Bella d’estate vai

Via da me

Forse perché ti credevo felice così

Proprio così fra le mie braccia

Forse perché ci bastava arrivare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia

Oh, la la la la la la

Oh, la la la la la la

Chiudi gli occhi e ti senti per sempre così

Ancora qui fra le mie braccia

Per tutti e due basterebbe tornare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia