Tiziano Ferro nuovo album. La data di uscita dell’attesissimo Accetto miracoli, il nuovo album di Tiziano Ferro, si avvicina. Il disco sarà nei negozi dal 22 novembre per Virgin Records (Universal Music Italia) e ormai conosciamo tutti i dettagli: titolo (che per primi vi abbiamo anticipato qui), copertina, tracklist, autori (qui) e il duetto.

Ora sono state svelate anche le due versioni in uscita dell’album a cui si aggiunge la terza, quella in digitale.

Accetto Miracoli è stato prodotto da Timbaland e anticipato da due singoli, Buona (Cattiva) Sorte e Accetto Miracoli (attualmente in testa alla classifica Earone dei brani più passati in radio).

Tiziano ha definito questo disco con queste parole:

“fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”.

All’interno 12 canzoni che, proprio come in 111, album cult dell’artista, si muovono agilmente entro generi e sonorità ampissime ma che, alla base, mantengono l’integrità e la solidità della firma che contraddistingue il repertorio di Tiziano Ferro, ovvero le ballate “alla Ferro”, i brani mid-tempo e le canzoni up-tempo.

Unica collaborazione nel disco italiano è il duetto con Jovanotti in Balla Per Me, brano definito come la HIT KILLER di questo disco, ovvero la canzone che ti si attacca in testa e non la schiodi più.

TIZIANO FERRO NUOVO DISCO VERSIONI IN USCITA

Accetto miracoli quindi in tre versioni. Il classico cd con le 12 tracce, una versione in digitale contenente due canzoni in più (le versioni alternative di Accetto Miracoli e In Mezzo A Questo Inverno, nell’arrangiamento curato dal produttore superstar del sound latino Reyes Copello) e in vinile.

Qui sotto potete vedere l’interno di quest’ultima versione. Il vinile sarà disponibile su Amazon (vedi in fondo a questo articolo) in edizione rossa da collezione.

Ma non solo, dal 18 ottobre scorso è in vendita, come già successo per il primo estratto dall’album, il 45 giri del singolo Accetto miracoli, una versione colorata e limitata a 1.600 pezzi.

