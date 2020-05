Tiziano Ferro intervista Lady Gaga. Oggi, 29 maggio è uscito Chromatica (Virgin Records Italy / Universal Music Italia), il nuovo album di Lady Gaga.

Tiziano Ferro è stato chiamato per presentare il lavoro che arriva a quattro anni da Joanne e a due dalla colonna sonora di A Star Is Born con Bradley Cooper.

L’intervista è stato un emozionante confronto tra i due su numerosi temi. Tiziano Ferro e Lady Gaga hanno affrontato diversi argomenti, partendo dalla musica e concentrandosi poi, su Dio, la religione, la sofferenza e l’Italia.

Le immagini dell’incontro saranno trasmesse in esclusiva radio per RTL 102.5 e, sulla stampa, per Vanity Fair Italia.

TIZIANO FERRO INTERVISTA LADY GAGA

L’incontro tra i due eclettici e artisti è avvenuto a Los Angeles pochi giorni prima del lockdown.

Così il cantautore ha descritto quanto avvenuto:

“Sono entrato nello studio di Lady Gaga da estimatore e ne sono uscito ispirato, dalla sua generosità artistica ma soprattutto umana, che sgorga da ogni singola risposta che mi ha dato.”

RTL 102.5 manderà in onda a partire da oggi fino a martedì 2 giugno alle ore 15:30 delle pillole di questa intervista per poi svelarla integralmente mercoledì 3 giugno alle 15:00 in onda su RTL 102.5 e sul sito ufficiale www.rtl.it.

Vanity Fair Italia posterà da oggi le pillole sui suoi canali social e pubblicherà l’intervista scritta dallo stesso Tiziano Ferro nel numero in uscita mercoledì 3 giugno.

Il video completo dell’intervista sarà disponibile mercoledì 3 giugno sul sito ufficiale www.vanityfair.it e sui suoi canali social.