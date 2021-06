Tiziano Ferro sceglie una nuova donna con cui collaborare, ecco Imen Siar

Tiziano Ferro sta per iniziare una nuova collaborazione con un’artista che ha voluto fortemente presentare ai suoi fan attraverso un post sulla sua pagina Instagram, Imen Siar.

Il cantautore di Latina ha sempre amato lavorare, in veste di autore e produttore, con artiste donne.

La prima volta che questo accadde fu un successo strepitoso. Tiziano infatti produsse il primo album di Giusy Ferreri, Gaetana, un disco che, ancora oggi detiene il record di album più venduto in Italia tra quelli pubblicati da artisti lanciati da un talent show.

Negli anni successivi arrivarono anche il primo album di Baby K, Una seria, e Amore puro di Alessandra Amoroso. Per entrambi i dischi Tiziano Ferro ha ricoperto il ruolo di produttore e autore di molti dei brani della tracklist.

Ed ora arriva il momento di Imen.

Tiziano Ferro e Imen Siar

Ad annunciare questa nuova collaborazione con un video su Instagram è stato lo stesso Tiziano. Ecco le parole scritte dall’artista:

“Sta arrivando nuova musica e nuova bellezza. Vi presento Imen Siar. Ho conosciuto Imen tramite Billy Mann, un amico e guru della musica statunitense.

È grazie a lui che conobbi Kelly Rowland e sempre lui rese possibile la collaborazione con John Legend. Quando Billy vede talento, so che c’è da fidarsi!

Imen mi ha ipnotizzato subito.

La sua consapevolezza, talento, dignità e integrità uniti ad una vocalità matura sono un pugno nello stomaco. Una ragazza di 21 anni che pensa con la saggezza e la profondità di una donna .

La sua voce mi ha toccato dal primo momento, la sua storia e la sua dolcezza mi hanno definitivamente stregato. È davvero un privilegio poter collaborare con una giovane artista, figlia di una generazione di rottura. Contro i pregiudizi, le scatole chiuse, la prevedibilità generale.

Imen è talento, punto. E sono certo che presto il mondo se ne renderà conto!“

Nel video che accompagna il post si vede la sorpresa che Billy Mann, Benton James e Tiziano Ferro hanno fatto alla ragazza apparendole in videochiamate per comunicarle ufficialmente che vogliono lavorare con lei e che hanno tanti progetti per la sua carriera.

La storia di Imen

Imen Siar si è trasferita nel Regno Unito con la sua famiglia quattro anni fa.

La sua famiglia viene dal Marocco ma Imen è nata e cresciuta in Italia. Questo background cosmopolita le ha permesso di imparare diverse lingue, la ragazza parla e canta in sei lingue diverse.

Imen è diventata nota al pubblico grazie alla partecipazione alla 14esima edizione di Britain’s Got Talent, programma in cui è riuscita ad arrivare fino in semifinale. La ragazza ha le idee ben chiare sul messaggio che vorrebbe trasmettere attraverso la musica, ovvero “ispirare le ragazze musulmane nella mia comunità“.

Qui a seguire le parole postate da Imen Siar sui social per commentare la notizia della firma del suo contratto discografico: