Tiziano Ferro Fedez. Si è chiusa poco fa la conferenza del nuovo album di Tiziano Ferro, Accetto miracoli, disco di cui vi parleremo in maniera approfondita nei prossimi giorni.

Sono stati tanti gli argomenti, anche extra musicali, affrontati dal cantautore di Latina durante la presentazione ma vogliamo soffermarci su uno di questi.

E lo facciamo non perché la polemica tira sempre sul web ma perché il nostro sito si è sempre schierato apertamente contro il bullismo lanciando anche l’Hashtag #Iononstoinsilenzio e sostenendo artisti come Nesli e Febo che ne hanno cantato.

Dopo l’incresciosa visione dell’attacco di Sgarbi a Luxuria durante Live Noneladurso le parole di Tiziano ci danno l’occasione di sottolineare l’importanza delle parole e dei termini che si usano nelle canzoni.

Il politicamente scorretto, anche in chiave ironica, in un paese come il nostro ad alto tasso omofobico, può fare dei veri e propri disastri.

TIZIANO FERRO CONTRO FEDEZ

Tiziano Ferro, dicevamo, ha colto l’occasione per lanciare un messaggio ad un collega, un forte messaggio contro il bullismo che, spesso, può nascondersi anche in una frase di una canzone, una frase che può far male, andando a risvegliare dolori sopiti e superati della gioventù, come nel caso di Tiziano, o colpendo chi è più fragile e meno strutturato.

Ferro non ha mai nominato esplicitamente l’artista in questione ma non è facile capire a chi si riferisse, Fedez. Nel brano Tutto il contrario del 2011 infatti il rapper cantava:

“Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti.

Si era presentato in modo strano con Cristicchi ‘Ciao sono Tiziano non è che me lo ficchi?’.”

Sorvolando ovviamente sulla genialità delle rime ecco quando affermato da Ferro in conferenza stampa…

“Mi si tira in ballo e io sono ironico, finché si scherza va bene, mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può mettere un adolescente a disagio, e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me. Il bullismo non è finito a 13 anni. Serve una legge contro l’odio, perché le parole sono importanti. Bisogna imparare a dire le cose, esistono forme e tempi. Anche questo è bullismo, non ci si deve scherzare.“

LA RISPOSTA DI FEDEZ

Siti come L’Huffington Post hanno ripreso la notizia e Fedez ha prontamente risposto attraverso storie su Instagram:

“Ho letto delle parole che Tiziano Ferro avrebbe detto durante una conferenza stampa, accusandomi di omofobia e bullismo, riferendosi a un testo che ho scritto una decina di anni fa. Mi stupisce il tempismo: questa canzone l’ho scritta a 19/20 anni, non avevo ancora una casa discografica e non avevo un pubblico e mettevo le mie canzoni online. Mi fa strano dover rendere conto di una cosa che ho scritto 10 anni fa: quando si hanno vent’anni si è persone completamente diverse e ci si esprime anche con termini e toni completamente diversi. In Tutto il contrario inizia dicendo ‘Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing’ proprio per dire che le preferenze sessuali di un artista sono un cosa accessoria per me rispetto al giudizio che dò di un artista. Poi naturalmente lo condisco con la scrittura dissacrante che un 19enne ha. Penso di aver dimostrato negli anni che io e l’omofobia viaggiamo in parallelo e non ci incontriamo mai. Detto questo non ho mai pensato che quella canzone avesse offeso Tiziano. Ora che lo so mi sento di dire che non era quella l’intenzione e mi dispiace se poteva prestarsi a male interpretazioni.“

Certo, sicuramente Fedez ha in parte ragione ragione a dire che il tempismo di Tiziano non è dei migliori. Ma affermare che il cantautore potesse non essersi offeso per l’ironia sessuale di quella frase.

In ogni caso a nostro avviso il cantautore di Latina ha fatto bene a sollevare la questione in quanto mai come in questo periodo, con lo spopolare del rap e della trap tra i giovani, è importante ricordarsi di non veicolare contenuti omofobi.

In ogni caso Fedez per rispondere a Tiziano ha lanciato l’idea di proporgli qualcosa per combattere l’omofobia.