Non appresta a calmarsi la polemica Tiziano Ferro Fedez partita dopo che ieri durante la conferenza stampa del nuovo album, Accetto miracoli, Ferro ha tirato una frecciata ad un collega presunto “bullo omofobo” (vedi questo articolo) identificato dalla stampa in Fedez.

Il rapper infatti nel 2011 aveva inserito nel brano Tutto il contrario questa frase:

“Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti.

Si era presentato in modo strano con Cristicchi ‘Ciao sono Tiziano non è che me lo ficchi?’.”

Fedez ha tentato ieri di lanciare una proposta di collaborazione contro l’omofobia al collega ma, a quanto pare, Tiziano Ferro non ha dato risposta.

Per questo il rapper ha scritto quanto segue sulle storie della sua pagina Instagram:

“Ieri ho cercato di chiarire il mio pensiero sull’accusa di omofobia e bullismo cercando di prendere l’ennesima polemica e trasformarla per una volta in qualcosa di costruttivo. Oltre a non aver ricevuto nessuna risposta a questa mia proposta ne privatamente ne pubblicamente questa mattina trovo ancora il mio nome associato alle parole omofobo, bullo e omofobia. Dove tra l’altro sembra che la mia sola giustificazione sia stata quella di dire ‘avevo 19 anni’ quando in realtà ho detto tutt’altro.“

A questo punto Fedez è tornato a ribadire quello che, volgarità a parte, era per lui il significato di questo brano…

“La canzone si intitola TUTTO IL CONTRARIO ovvero scrivo tutto il contrario di ciò che penso e anche nel momento in cui l’ho scritta non ha mai voluto essere un testo omofobo ma… tutto il contrario! Mi sono stupito di questo tempismo in cui parte una caccia alle streghe per un mio testo di 10 anni fa.”

Per concludere si è posto una domanda, che riguarda Fabri Fibra, e si è dato una risposta per spiegarsi l’astio del collega…