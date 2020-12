Tiziano Ferro e Telefono Amico insieme per un progetto solidale a sostegno dell’organizzazione di volontariato che da oltre 50 anni si prende cura delle persone che hanno bisogno di essere ascoltate e sostenute.

Il cantautore di Latina donerà due speciali video-chiamate per sostenere l’organizzazione. Al via l’asta solidale su Charity Stars.

Dall’inizio dell’emergenza Covid c’è stato un picco di richieste di aiuto per Telefono Amico Italia, +71%.

“La salute mentale viene spesso sottovalutata. In tempi complessi come questo è importante implementare l’attenzione su temi come l’ansia, la depressione e lo stress da trauma conseguente al lockdown, sia in ambito personale che lavorativo. Il primo passo verso la soluzione è la richiesta d’aiuto. Telefono Amico è presente per chiunque ne abbia bisogno.”