Tiziano Ferro: dall’11 dicembre in radio col singolo di Natale

Tiziano Ferro sarà in radio col nuovo singolo Casa a Natale a partire dall’11 dicembre.

Il brano è uno degli inediti della tracklist di album Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri (leggi qui).

Casa a Natale racconta, con un linguaggio quasi cinematografico, lo scorcio di vita dei giorni prima di Natale di una persona che sta vivendo un momento di dubbi e incertezze.

Nonostante il brano sia stato scritto tanto tempo fa, riesce lo stesso a fotografare in modo accurato una sensazione molto diffusa tra le persone in questo periodo storico.

TIZIANO FERRO CASA A NATALE

“Nella cultura in cui sono nato – dice Tiziano – il Natale diventa sempre qualcosa: amplifica sensazioni, emozioni, aspettative, delusioni, la percezione stessa delle cose. Diventa il filtro attraverso il quale guardiamo al mondo in maniera diversa, ha l’innegabile capacità di farti fare i conti con te stesso e di obbligarti a fare progetti per l’anno nuovo.

Casa a Natale nasce da una frase che mi ero appuntato su un quaderno durante le feste di alcuni anni fa e che dice ‘Urlano al telegiornale nel servizio sul caos che precede il mio Natale’.

La canzone, nonostante la vena malinconica, è anche molto coraggiosa: parla della voglia di attraversare la fine dell’anno e arrivare all’anno nuovo con una luce diversa”.

Il brano è uno degli inediti di Accetto Miracoli: L’Esperienza degli Altri, l’ultimo album di Tiziano Ferro uscito lo scorso 6 novembre su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). E’ prodotto insieme a Marco Sonzini.

E’ disponibile nei formati 2 CD e album digitale con 25 tracce (le 13 cover più i brani di Accetto Miracoli) e nel formato 2 LP (con le 13 cover), esaurito già nella prima settimana. Per questo motivo, a partire dal 4 dicembre, è disponibile una nuova release del doppio LP in vinile in versione deluxe PICTURE DISC esclusiva.