Tiziano Ferro Balla per me è il singolo che è stato scelto dal cantautore di Latina per l’estate 2020.

Il brano, già in radio da due settimane, è l’unico duetto contenuto nell’album Accetto miracoli, certificato disco di platino, e vede Tiziano duettare con uno dei suoi idoli di sempre, Jovanotti.

Tiziano Ferro Balla per me video

A seguire le parole con cui Ferro ha annunciato l’uscita del video…

“Questo è quello che succede quando io e Jovanotti decidiamo di fare un video a casa, a distanza oceanica.

Follia e divertimento assoluto!!!”

I due artisti hanno registrato le parti del videoclip ognuno da casa propria, Lorenzo in Italia, e Tiziano in America. Alla regia Marco Gentile e Giorgio Testi.

Il videoclip è anche un omaggio di Tiziano Ferro alle canzoni di Jovanotti. All’inizio infatti si vede il cantautore ascoltare alcune delle tante hit di Lorenzo, partendo da La mia moto fino a Il più grande spettacolo dopo il big bang.

Tra l’altro il videoclip esce oggi, 22 giugno 2020, a distanza di 19 anni esatti dal debutto di Tiziano Ferro con Xdono.

Qui a seguire video e testo del brano.

Domani partirò di notte

Ma senza commentare

E me ne andrò a ragione o torto

Chi dimenticherà, chi non si sarà neanche accorto

Perché la vita è bella

Perché la vita è rara

Perché se guardo da dove son partito

Forse non troppo ma fatico

Oh-eh-oh, casa dov’è se ovunque sto male un po’?

Oh-eh-oh, mi trovi ancora qui ma forse no

Oh-eh-oh, il dolore che ho addosso è solo nostro

Oh-eh-oh, ma inizia una canzone e tu

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non mi guardano, io sì

E tu corri, corri ma corri meno, corri invano

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Belli, da un passato in salita

A un presente a fatica

Roma ci difenderà ancora

Se non per sempre almeno per ora

Oh-eh-oh, casa dov’è se ovunque sto male un po’?

Oh-eh-oh, mi trovi ancora qui ma forse no

Oh-eh-oh, il dolore che ho addosso è solo nostro

Oh-eh-oh, ma inizia una canzone e tu

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

E con ciò vorrei ballare

E con ciò vale tutto un po’ tutto

E con ciò mi ci si spezza il cuore ma ci sta

In casa noi soldati separati

Guerre aperte chiuse tra pareti

Però ancora vorrei vederti

Col sole sui tuoi occhi verdi

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me