Tiziano Ferro potrebbe essere al lavoro sul primo disco di cover della sua discografia. Questo almeno è quello che sembra di capire dalle immagini postate negli ultimi tempi sui social dal cantautore.

Ad oggi l’artista di Latina ha all’attivo otto album (7 dischi di inediti e un Best of) e sarebbe in procinto, nel 2021, di festeggiare i vent’anni di carriera con un progetto celebrativo a cui seguirà il tour negli stadi rimandato a causa dell’emergenza sanitaria (qui le nuove date).

Proprio quest’anno Tiziano si è cimentato con diverse canzoni in veste di ospite fisso di tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2020. Che questo abbia fatto nascere in lui la voglia di un progetto di reinterpretazioni di canzoni italiane?

Andiamo a scoprire quali dettagli e quali canzoni potrebbe essere inserite in questo ipotetico progetto secondo gli indizi disseminati da Tiziano Ferro sui social.

