Tiziano Ferro Accetto miracoli L’esperienza degli altri. Il cantautore di Latina ha svelato il titolo del suo nuovo album di cover di cui vi avevamo già parlato, anticipandone i titoli, qui.

L’album uscirà il 6 novembre 2020, stesso giorno dell’uscita di Ferro. Il documentario (su Amazon prime) e il cantautore ne ha svelato la tracklist in una lunga diretta su Instagram. Il primo singolo sarà i radio dal 4 settembre.

Primo pezzo del disco è Perdere l’amore in duetto con Massimo Ranieri, brano già cantato al Festival di Sanremo 2020.

Segue un omaggio al suo grande idolo, nonché amico, Jovanotti con Piove in duetto con Box of beats.

Omaggio ad una grande icona mai troppo ricordata… Giuni Russo con il brano presentato a Sanremo 2003, Morirò d’amore.

Nella tracklist anche spazio per Portami a ballare di Luca Barbarossa, Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, Bella d’estate di Mango, Cigarettes and Coffee di Scialpi.

Continua con Margherita di Riccardo Cocciante (è la prima canzone che ho messo in lista), E ti vengo a cercare di Franco Battiato di cui ha parlato così:

“Il maestro dei maestri. Una canzone che parla di spitirualità e del rapporto con Dio. Quando avevo tre anni mi ricoverarono per asma. Agli inizi degli anni ’80 ti isolavano e mi ritrovai circondato da questa pellicola. Mia cugina mi portò la cassetta di questo disco di Franco Battiato… mi faceva compagnia. Quel disco io ce l’ho tatuato nel cervello.“

Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Ecco le parole di Tiziano su questo brano:

“Me la chiedete da Sanremo di registrarla. Per me farla è stata un’esperienza bellissima, in quel momento c’è stata all’Ariston una standing ovation che mi ha bloccato, non riuscivo nemmeno a cantare.”

Seguono quindi:

Non escludo il ritorno di Franco Califano (Lo adoro, in un’intervista disse “tra i nuovi artisti mi piace Tiziano Ferro, è gagliardo”. Ho cantato una delle sue ultime canzoni.)

Ancora, ancora, ancora di Mina di cui dichiara:

“Ho toccato anche la regina della musica italiana. Dietro al mio omaggio per lei c’è solo il bisogno di raccontare un mare di affetto, una donna che ha fatto la storia della musica italiana nel mondo. L’altro giorno guardavo un suo concerto sulla BBC. Il mio è un abbraccio anche perché mi scelse quando avevo solo 26 anni per cantare un brano in spagnolo in un suo disco. Una canzone di un amore erotico disperato.”

Infine il primo singolo del disco ovvero Rimmel di Francesco De Gregori (Un capolavoro della musica italiana).

