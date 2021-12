Torna Tish con il suo primo album in italiano, “Under the Dots”

Tish nuovo album in arrivo per la ventenne cantautrice nata nella Repubblica Serba e lanciata dalla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il titolo del primo disco in italiano della cantante poliglotta (parla 6 lingue) e polistrumentista (chitarra, pianoforte, ukulele e viola) è Under the Dots.

Continua così il nuovo percorso artistico partito nel 2020 con Rido Male, il suo primo inedito in lingua italiana, a cui ha fatto seguito a luglio 2021 la pubblicazione dei singoli fu*ked up in collaborazione con Sethu e acido e nutella.

Epic / Sony Music Italy continua a credere nel talento della cantautrice e per questo lancia in digitale il 24 dicembre il nuovo album.

TISH NUOVO ALBUM

Il disco raccoglie nove tracce che sintetizzano le esperienze vissute negli ultimi anni da Tish: un lavoro che ha l’obiettivo di liberare il suo percorso e il suo personaggio dai pregiudizi e dalle aspettative che fino ad oggi la costringevano in uno stereotipo.

Ecco come parla lei di questa evoluzione stilistica e di sonorità…

Under The Dots nasce dall’esigenza di raccontare un passato recente di crescita. Nuove sfide e nuovi orizzonti, perché quando si accoglie il cambiamento tutto diventa possibile.

Tish ha curato la veste grafica del progetto, realizzando la cover e i visual dei brani, estratti da sue grafiche e illustrazioni che completano il quadro, aggiungendo ulteriori sfumature e diventando un filtro importante attraverso cui raccontare il proprio mondo emotivo…

Sento che per me è importante esprimermi non solo attraverso la musica, ma anche tramite il disegno e le arti visive. Ho voluto realizzare in prima persona la copertina di questo album, che rappresenta essa stessa un’evoluzione: un’immagine nitida e ben definita che si trasforma in qualcosa di nuovo e imprevedibile.

Tutta la produzione del disco è curata da Daddy Joke. A seguire tracklist e copertina del progetto:

2 milli acido e nutella fu*ked up feat.Sethu statue romane internazionale parafulmine sirene rotte notre dame schei

Foto di copertina di Gaurika Fratticci