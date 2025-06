TIM Summer Hits 2025: svelata la scaletta con tutti gli artisti della quarta serata

TIM Summer Hits 2025: scaletta e ospiti della quarta puntata, che verrà registrata il 10 giugno per poi essere messa in onda, in prima serata su Rai 1, venerdì 4 luglio.

L’estate sta arrivando e Roma si prepara ad accogliere gli artisti che ci faranno compagnia nei mesi più caldi dell’anno con le loro hit estive.

In programma quattro imperdibili serate, tutte ad ingresso gratuito (7, 8, 9 e 10 giugno), condotte da Carlo Conti e Andrea Delogu, che sul palco di Piazza del Popolo di Roma introdurranno le grandi stelle del panorama musicale italiano, in attesa di scoprire quale sarà la colonna sonora dell’estate 2025.

Chi martedì 10 giugno non potrà recarsi a Roma, potrà invece “assistere” all’evento direttamente dal proprio divano venerdì 4 luglio, seguendolo in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio2, con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico.

