Tim Summer Hits 2025: più di 80 artisti per l’estate musicale di Rai 1

Tim Summer Hits 2025: cast e scaletta dell’evento musical-televisivo dell’estate di Rai 1, che tornerà in piazza del Popolo, a Roma, da sabato 7 giugno a martedì 10 giugno.

Sul palco, proprio come lo scorso anno, ci saranno Carlo Conti e Andrea Delogu, a cui è stata nuovamente affidata la conduzione dell’evento: un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends TV in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi.

Le quattro serate, tutte a ingresso gratuito, andranno in onda nella prima serata di Rai 1, e in contemporanea su Rai Radio 2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina di Domenico, per ben quattro settimane, a partire da venerdì 13 giugno.

Clicca in basso su “continua” per scoprire gli artisti che prenderanno parte al Tim Summer Hits 2025.