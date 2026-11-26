Ticky B pubblicherà venerdì 27 novembre il nuovo singolo Spezzami il cuore per ADA Music Italy. Il brano, annunciato con un freestyle sui social, parte dalla fine di un amore in cui non si è più ciò che l’altra persona desidera.

Il significato di Spezzami il cuore di Ticky B

Al centro del brano ci sono le contraddizioni dei rapporti sentimentali: le aspettative disattese, la difficoltà di accettare la fine e il bisogno di riconoscersi, anche quando l’altra persona non ci riesce più.

Nei versi anticipati Ticky B canta: “Era bello / quando tu mi amavi per quello che ero / poi mi avresti voluto diverso / ma io non lo accetto”.

La produzione di Keynoise unisce il background rap, il cantautorato italiano e le influenze latine, con melodie calde fra malinconia e leggerezza.

Triste Storia Italiana , l’EP che ha aperto la trilogia

Il singolo arriverà dopo Triste Storia Italiana, l’EP che a maggio ha aperto la trilogia. In parallelo all’uscita, Ticky B ha raccolto su Kickstarter i 3.000 euro che si era posto come obiettivo per sostenere il progetto.

Chi è Ticky B

Nato a Sassuolo, nel Modenese, Ticky B si avvicina all’hip hop con la breakdance e poi passa al rap: a 16 anni partecipa ai contest di freestyle della scena emiliana. Dal 2022 pubblica musica da indipendente.

Nel 2024 il rapper ha avviato Chitarra Italiana, un progetto che unisce cantautorato e rap con strumenti reali, ispirato a Lucio Battisti e Antonello Venditti.

Credits del brano ▸ Artista · Ticky B

· Ticky B ▸ Titolo · Spezzami il cuore

· Spezzami il cuore ▸ Produzione · Keynoise