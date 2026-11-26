Nicolò Filippucci pubblicherà Cambierò il finale venerdì 4 dicembre. Il nuovo singolo, una ballad, uscirà in digitale e in radio per Warner Records Italy/Warner Music Italy.

Il cantautore umbro ha annunciato l’uscita giovedì 26 novembre su Instagram, con una serie di scatti. In attesa del 4 dicembre, il brano si può già pre-salvare su Spotify.

Nicolò Filippucci, Cambierò il finale: la ballad sul coraggio di scegliere per sé

La canzone parte da una scelta: smettere di subire gli eventi e decidere da sé come andrà a finire la propria storia. Il testo sviluppa questa scelta in un dialogo interiore, con l’invito a mettere sé stessi al centro e a cercare la felicità senza farsi frenare da quello che gli altri pensano o si aspettano.

Con la ballad Filippucci si allontanerà dal taglio più dance di Mantra, il singolo del 29 maggio. Che cosa ci fosse dietro quel pezzo lo aveva spiegato lui a luglio, al Giffoni Film Festival, nell’intervista ad All Music Italia:

“Era un periodo che era un pochino più spensierato. Volevo vivermi un po’ i miei vent’anni da ragazzo che si diverte, e da lì è nato Mantra.”

Da Amici a Sanremo fino al primo album

Prima di questa ballad Filippucci, classe 2006, era arrivato in semifinale ad Amici 24 e nel 2025 aveva pubblicato l’EP Un’ora di follia.

A febbraio 2026, con Laguna, il cantautore ha poi ottenuto la vittoria tra le Nuove Proposte di Sanremo. Ad aprile è uscito il suo primo album, Un posto dove andare, e il 12 giugno è partito il Posti dove andare Summer Tour 2026, prodotto da Magellano Concerti.

Credits del brano ▸ Artista · Nicolò Filippucci

· Nicolò Filippucci ▸ Titolo · Cambierò il finale

Testo di Cambierò il finale di Nicolò Filippucci

Il testo sarà disponibile da venerdì 4 dicembre, con l’uscita del brano.