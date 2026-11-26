Ghali ha incontrato a sorpresa gli studenti del Liceo Tasso di Roma e del Liceo Brunelleschi di Afragola, in provincia di Napoli. Le due visite portano avanti il giro di Ghali nelle scuole italiane dopo quella al Liceo Manzoni di Milano.

In entrambi i licei il rapper ha ripercorso dieci anni di carriera, dagli esordi ai traguardi raggiunti, e ha raccontato come è nata e cresciuta Sto Records, il progetto discografico e creativo da lui fondato, che nel 2026 arriva al decennale.

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Le domande, rivolte a Ghali direttamente dai ragazzi, sono andate dalle sue radici e dal quartiere d’origine ai motivi che lo spingono a scrivere, fino al ruolo dell’artista nel dibattito pubblico e alla capacità del rap di dare voce alle periferie.

Ghali nelle scuole per capire cosa si chiedono i ragazzi

Sul perché di queste visite, Ghali ha spiegato che, quando con gli amici cerca soluzioni ai problemi, il discorso finisce sempre sulla scuola e sull’educazione. A scuola, sostiene, nascono le idee, com’è successo anche a lui, ed è lì che vuole capire cosa si chiedano i ragazzi, di cosa abbiano bisogno e cosa pensino.

Il rapper contesta chi descrive i più giovani come privi di un pensiero chiaro, e dice di sapere che non è così, anche guardando i ragazzi della sua etichetta: secondo lui “le nuove generazioni sono tutt’altro che perse”.

Ai ragazzi Ghali aveva parlato anche a settembre 2025, quando era tornato nella sua scuola media di Baggio, l’Istituto Comprensivo Iqbal Masih, per inaugurare l’anno scolastico davanti a circa trecento studenti.

Per Ghali in questi tempi l’artista non può tirarsi indietro

Sul ruolo di un artista nel dibattito pubblico il rapper ha risposto: “In questi tempi sicuramente l’artista non si può tirare indietro”. Non è d’accordo con chi vorrebbe che un artista facesse solo il suo, senza schierarsi, soprattutto sui temi che per lui sono una questione umana prima che politica.

Per Ghali partecipare vuol dire anche ascoltare: si parla quando si ha qualcosa di intelligente da dire, altrimenti conviene stare attenti.

Quando gli è stato chiesto se per la sua esperienza l’Italia sia un paese culturalmente razzista, il rapper ha separato i paesi dalle persone: a comportarsi in modo razzista, ha spiegato, sono alcuni individui. “Non penso che l’Italia sia un paese razzista”, ha detto, ricordando che nella storia del Paese le culture hanno continuato a mescolarsi.

Ad Afragola Ghali ricorda l’affetto di Napoli

Ad Afragola il confronto si è allargato al valore della musica nella vita delle persone, all’inclusione e alla moda. Ghali ha raccontato anche Niente Panico e il legame del brano con le sue paure e insicurezze.

Annunciando il singolo nel 2024, il rapper aveva detto: “È un brano a cui tengo molto, mi ha aiutato tanto in questi anni non sempre facili e quando lo ascolto è come se stessi tendendo una mano a me stesso”.

Ghali ha parlato poi del suo legame con Napoli e dell’accoglienza ricevuta negli anni tra concerti, eventi e firmacopie. Ricorda l’instore per il suo album d’esordio alla Feltrinelli della stazione, con una fila che per lui è stata forse da record. In città ha sempre cercato di portare la madre, che ama molto Napoli.

Ghali e la moda: “Mi ricorda casa, mi ricorda un pezzo di infanzia”

Per il rapper la moda comincia a casa. La madre ci teneva a mandarlo a scuola con le scarpe nuove, anche se questo voleva dire mangiare meno, lo fotografava di continuo e gli cambiava look e taglio di capelli. “Mi ricorda casa, mi ricorda un pezzo di infanzia”, ha detto.

Ghali lega la cura per lo stile, presa dalla madre, anche alla voglia di avere ciò che mancava: “Una fissa da poveri, mi piace chiamarla così”. Oggi i vestiti sono per lui un modo di estendere la musica e di costruirci attorno un racconto, insieme a immagini e video.