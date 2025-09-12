12 Settembre 2025
Ghali torna alla scuola media Iqbal Masih e annuncia l'uscita del nuovo album

In attesa di vederlo sul palco di Fiera Milano Live, dove si esibirà sabato 20 settembre in occasione del Gran Teatro di Ghali, questa mattina – venerdì 12 settembre – l’artista è tornato nella sua scuola media di Baggio, l’Istituto Comprensivo Iqbal Masih, dove ha inaugurato il nuovo anno scolastico con un incontro mediato da Jonathan Bazzi, durante il quale ha annunciato l’uscita del suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce nel 2026.

È capitato anche a me di averla vissuta come uno sbattimento, ma ho capito sin da subito quanto la scuola fosse una fortuna“, ha esordito Ghali davanti ai circa trecento studenti dell’istituto.

Ci sono dei bambini che farebbero di tutto per andare a scuola e delle famiglie che farebbero di tutto per mandarci i propri figli. La scuola ci insegna cos’è la vita e a relazionarci con gli altri, ma anche che bisogna impegnarsi e che, talvolta, bisogna fare dei sacrifici“.

Poi, ha dato loro appuntamento allo speciale concerto-evento, prodotto da Vivo Concerti, che si terrà il prossimo 20 settembre a Fiera Milano Live:

Sarà il mio ultimo concerto di quest’anno. Per me rappresenta è la conclusione di un ciclo e l’inizio di un nuovo periodo. Stiamo realizzando una cosa completamente nuova, nella città per me più importante e sarà una sorpresa per tutti“, ha spiegato l’artista, alludendo anche alla presenza di molti ospiti, o come li chiama lui “tante comparse sul palco“.

Ma le sorprese non finiscono qui! Sul palco di Fiera Milano Live Ghali presenterà infatti in anteprima anche alcuni brani inediti, che andranno a far parte della tracklist del suo nuovo album, che uscirà per l’appunto nel 2026.

