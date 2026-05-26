27 Maggio 2026
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27 Maggio 2026

Ti Porto Rubino 2026 al Detune di Milano: tre serate per gli emergenti, i vincitori aprono il festival

Tre serate, una giuria di addetti ai lavori, opening act in Puglia. Candidature aperte fino al 31 maggio.

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Locandina di Ti Porto Rubino 2026 con le date 9, 16 e 23 giugno e Renzo Rubino sul palco di una barca illuminata
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Ti Porto Rubino è il contest che Porto Rubino dedica alla nuova musica italiana, e quest’anno fa tappa a Milano. Tre serate al Detune, il 9, 16 e 23 giugno, durante le quali artisti, band e progetti emergenti potranno suonare davanti a una giuria e provare a guadagnarsi un posto sui palchi della rotta pugliese del festival.

Il format si inserisce dentro l’ottava edizione di Porto Rubino, in programma dal 14 al 18 luglio tra Taranto, Savelletri e Otranto, di cui abbiamo già raccontato line-up, date e biglietti in questa pagina dedicata.

Ti Porto Rubino è la parte del progetto che guarda esplicitamente al futuro: meno line-up celebrative, più spazio a chi sta provando a costruirsi una voce.

L’idea di Renzo Rubino: spazi umani per esistere davvero

A spiegare il senso del contest è Renzo Rubino, cantautore e direttore artistico del festival:

“‘Ti Porto Rubino’ nasce dal desiderio di continuare a far arrivare nuova musica dal mare, ma soprattutto di creare uno spazio reale per chi ha qualcosa da dire. Porto Rubino per me è sempre stato questo: una barca aperta, un luogo dove salire, suonare, raccontarsi e sentirsi ascoltati. Fare queste tre serate al Detune di Milano significa dare tempo e palco alle nuove generazioni, creare incontri, possibilità, connessioni vere. Credo che oggi la musica abbia bisogno soprattutto di questo: spazi umani dove poter esistere davvero.”

Cosa vincono gli artisti selezionati

Ogni serata milanese si chiuderà con la scelta di un vincitore. A ciascuno andrà un gettone da 500 euro e, soprattutto, la possibilità di aprire una delle tre tappe pugliesi di Porto Rubino a luglio.

Da non sottovalutare l’importanza di un gettone in un momento storico in cui viene detto agli emergenti: “Ti stiamo dando visibilità…” sminuendo il valore lavorativo di artisti e musicisti.

L’opening act sarà assegnato in base all’affinità tra il progetto del vincitore e il tema della serata pugliese, secondo lo schema delle tre date del festival:

  • 14 luglio – Taranto – Porto Rubino Pensa: la serata dedicata alla riflessione e al racconto, con Angelica Bove, Carmen Consoli, Concita De Gregorio ed Erica Mou.
  • 16 luglio – Savelletri – Porto Rubino Balla: la notte più ritmica e pulsante, con Acid Arab, Dardust, Frenetik e Jolly Mare.
  • 18 luglio – Otranto – Porto Rubino Canta: la celebrazione della voce e della canzone contemporanea, con Ditonellapiaga, Nico Arezzo, Vale LP e Venerus.

La giuria di Ti Porto Rubino al Detune di Milano

Le tre serate al Detune saranno valutate da una giuria che si alternerà nel corso degli appuntamenti. I nomi confermati finora sono:

  • Renzo Rubino – cantautore, ideatore e direttore artistico del festival
  • Taketo Gohara – produttore musicale e compositore
  • Andrea Rodini – produttore
  • Edoardo Karim – filantropo e produttore
  • Dario Falcini – direttore di Rockit
  • Giorgia Lodato – redattrice di Rockol
  • Massimiliano Longo – direttore di All Music Italia

La giuria potrebbe accogliere altri innesti last minute. Sarà ogni serata a decidere il vincitore, in base alle esibizioni dal vivo al Detune.

Come candidarsi a Ti Porto Rubino entro il 31 maggio

Le candidature al contest sono aperte fino a domenica 31 maggio. Per partecipare basta inviare il proprio materiale (brani, link, presentazione del progetto) all’indirizzo info@porto-rubino.it. Le serate al Detune di Milano partiranno tutte alle 21.30.

Per gli artisti emergenti italiani, Ti Porto Rubino è una delle occasioni più concrete dell’estate: non un contest che chiede iscrizioni a pagamento, non un palco vetrina senza sbocchi. Tre sere ravvicinate, una giuria di addetti ai lavori, un premio reale e l’opening act in un festival che negli anni ha portato sui suoi palchi Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Brunori Sas, Vinicio Capossela, Diodato, La Levante, Madame, Mahmood, Daniele Silvestri e tanti altri.

Porto Rubino 2026: le tre date del festival

L’ottava edizione di Porto Rubino è in programma dal 14 al 18 luglio lungo la costa pugliese. Le prevendite sono già aperte su VivaTicket. Tutti i dettagli su date, line-up e biglietti li trovi nel nostro articolo dedicato al festival.

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