Porto Rubino 2026 arriva all’ottava edizione e apre la vendita dei biglietti per le tre serate del festival pugliese ideato dal cantautore Renzo Rubino, in programma dal 14 al 18 luglio tra Taranto, Savelletri e Otranto. La line up dell’edizione comprende Carmen Consoli, Concita De Gregorio con Erica Mou, Dardust, Ditonellapiaga, Venerus, Acid Arab, Vale LP, Nico Arezzo, Angelica Bove, Frenetik e Jolly Mare.

Tra le novità del 2026 c’è il Gozzo Club, un’area accessibile con un biglietto specifico che dà diritto a zone riservate e a una serie di gadget dedicati. Come nelle scorse edizioni, il festival è strutturato in tre serate a tema, ognuna in una città diversa.

Porto Rubino 2026: tre serate, tre temi, tre città pugliesi

Porto Rubino Pensa, il 14 luglio al Molo San Cataldo di Taranto, è la serata dedicata al racconto e alla riflessione, con Carmen Consoli, Angelica Bove e il duo composto da Concita De Gregorio ed Erica Mou.

Porto Rubino Balla, il 16 luglio nei Prati di Savelletri, è la serata elettronica del festival, con Acid Arab, Dardust, Frenetik e Jolly Mare e infine Porto Rubino Canta, il 18 luglio al Molo San Nicola di Otranto, chiude l’edizione con Ditonellapiaga, Nico Arezzo, Vale LP e Venerus.

Ogni artista in cartellone porterà sul palco un set completo, non un’esibizione ridotta come accade spesso nelle rassegne estive.

Date e biglietti dell’ottava edizione di Porto Rubino

14 luglio 2026 – Porto Rubino Pensa – Molo San Cataldo, Taranto – Angelica Bove, Carmen Consoli, Concita De Gregorio + Erica Mou

– Molo San Cataldo, Taranto – Angelica Bove, Carmen Consoli, Concita De Gregorio + Erica Mou 16 luglio 2026 – Porto Rubino Balla – Prati di Savelletri (BR) – Acid Arab, Dardust, Frenetik, Jolly Mare

– Prati di Savelletri (BR) – Acid Arab, Dardust, Frenetik, Jolly Mare 18 luglio 2026 – Porto Rubino Canta – Molo San Nicola, Otranto (LE) – Ditonellapiaga, Nico Arezzo, Vale LP, Venerus

I biglietti dell’ottava edizione sono disponibili su VivaTicket.

Ti Porto Rubino: il contest per emergenti al Detune di Milano

Per l’edizione 2026 Porto Rubino estende il programma anche fuori dalla Puglia con Ti Porto Rubino, format dedicato alla nuova scena. Tre serate al Detune di Milano – il 9, 16 e 23 giugno – apriranno a artisti, band e progetti emergenti, che possono candidarsi inviando il proprio materiale a info@porto-rubino.it. I progetti selezionati suoneranno alle serate milanesi, e i vincitori avranno l’opportunità di salire sul palco come opening act delle tre tappe pugliesi: i vincitori del format Canta apriranno Otranto, quelli di Balla apriranno Savelletri, quelli di Pensa apriranno Taranto.

La storia di Porto Rubino, dall’idea di Renzo Rubino al docufilm

Nato da un’idea del cantautore Renzo Rubino, Porto Rubino è arrivato all’ottava edizione e ha ospitato negli anni artisti come Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Brunori Sas, Vinicio Capossela, Benjamin Clementine, Diodato, Levante, Madame, Mahmood e Daniele Silvestri.

Il festival si svolge tra caicchi, scogliere e porti pugliesi. L’edizione 2021 è stata raccontata in un docufilm presentato al Festival del Cinema di Roma, e nel 2022 il festival è diventato un programma tv su Rai 2.