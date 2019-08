Thomas al lavoro sul nuovo album sognando il Festival di Sanremo

Thomas nuovo album… il 2020 sarà sicuramente l’anno del ritorno del giovane Thomas Bocchimpani, in arte semplicemente Thomas.

L’artista, reso noto da Amici di Maria De Filippi, passo dopo passo sta costruendo un percorso artistico in cui musica e movimento, canto e ballo, possano convivere sul palco. Seguendo quanto insegnato dal suo idolo, il più grande di tutti, il re del pop Michael Jackson.

Thomas è assente dal mercato discografico dal 2018, anno in cui ristampò il suo secondo album in occasione del suo 18esimo compleanno dando vita a Thomas 18Edition. Nonostante questa piccola pausa il ragazzo non si è certo fermato…

Prima dell’estate ha partecipato al nuovo singolo di Gabry Ponte, Il Calabrone, insieme ad un mostro sacro della musica italiana, Edoardo Bennato.

Nel frattempo Thomas ha fatto anche qualche apparizione pubblica come quelle sul palco dello Slime Festival e al Summer Camp di Team World.

THOMAS NUOVO ALBUM

Ma il vero lavoro che Thomas sta portando avanti in questo periodo è quello legato al perfezionamento delle performance sul palco, grazie all’aiuto del coregografo Etienne, e quello di scrittura e incisione delle canzoni del nuovo album. Su instagram ha scritto:

“Il disco è ancora work in progress… vi dico che sono nate delle belle canzoni e sono impaziente di condividerle con voi!”

Tra gli autori che lo stanno aiutando in tal senso c’è anche Marco Poletto, in arte Oli, promettente cantautore (qui il nostro articolo sul suo singolo) che in passato scrisse per lui il singolo È un attimo, e Andrea Amati, già autore per Nek e Michele Bravi, tra gli altri.

Ad oggi Thomas ha pubblicato due album, Oggi più che mai e Thomas, entrambi certificati con il disco d’oro.

Vanta inoltre il record di unico artista della storia di Amici di Maria De Filippi che, pur non essendo arrivato in finale, è riuscito a conquistare una certificazione con il disco pubblicato subito dopo la fine del talent show.

Le passioni musicali di THomas

Nei giorni scorsi Thomas ha dedicato un po’ di tempo ai suoi fan rispondendo ad alcune delle domande che avevano in serbo per lui. Un confronto da cui sono uscite tante curiosità sui gusti del ragazzo…

Per esempio la canzone di Michael Jackson che più ama è quel capolavoro di Human nature. Di Bruno Mars apprezza invece When I was your man e di Chris Brown Say Goodbye.

Tra gli artisti italiani che stima maggiormente ci sono invece i Pooh, Giorgia, Zucchero, Mango, Alex Baroni, Marco Mengoni e Tiziano Ferro.

Inoltre, com’era prevedibile, il giovane artista sogna di riuscire a calcare il palco più ambito d’Italia, quello del Festival di Sanremo. E siamo sicuri saprebbe portare all’Ariston un’ottima performance unendo canto e ballo.