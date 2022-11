Thoé affronta il tema dell’accettazione di sé nel brano “Futurama”

Thoé, classe 2001, pubblica il suo primo singolo ufficiale. Futurama è disponibile dal 4 novembre 2022 su tutte le principali piattaforme di streaming per Island Records / Universal Music Italia.

Prodotta da Faffa e arrangiato da Marvely, Futurama racconta con delicatezza il processo di accettazione di sé. La canzone si propone come un invito ad avere più indulgenza con se stessi e ad amarsi il più possibile. Da qui, il titolo basato su un gioco di parole: “nel tuo futuro ti auguro amore“. E’ chiaro anche il riferimento alla celebre sitcom americana, in cui protagonisti sono personaggi mutanti, simbolo di questa trasformazione.

Il brano condensa le diverse ricerche artistiche del cantautore. Propone uno stile influenzato dalle molteplici sfaccettature della black music, in cui a fare da protagonista è la vocalità del cantante. Intimismo, melodia e movimento sono le caratteristiche alla base dell’esperienza artistica e della scrittura di Thoé.

L’artista, nato a Reggio Emilia il 3 febbraio 2001, ha iniziato il suo percorso artistico con la danza hip-hop. Si è avvicinato poi al canto lirico e alla musica gospel e soul, prendendo parte in veste di cantante solista al ReGospelCoro di Reggio Emilia dal 2014 al 2020.

Il canto diventa dunque il principale linguaggio espressivo di Thoé. RnB e Soul sono i generi musicali con i quali inizia a scoprire ed esprimere il proprio essere e le proprie emozioni. Attualmente, sta lavorando al suo primo album di inediti in lingua italiana. Futurama è il suo primo singolo ufficiale.

Thoé, testo e video di Futurama

Accendo la tv sei Futurama no sposta sulla fox ma qui

non si paga

mostri e bestie sai camminan per strada tre occhi verdi

hai ma non scende bava

Conosci i miei disagi ormai li ami quasi quanto le tue

Nike

pulsioni forti come Bonsai fulmini e lampi che sarà mai

foto sfocate di noi due ne tagli ne segni di noi due sul

collo io on porto le tue bue ma sul mio cuor le impronte

sono tue

Futurama non mi odia è come stare al nirvana con te

Futurama tu mi ami siamo solo casi umani

Chimica fisica logica siamo in fase ipnotica guarda qua

guarda qua guarda qua dimmi che dice la bussola

Flexo cambio pezzo col pizzetto Bender el suo gemello

cerca tra le borse il suo cervello ma il cuore tu lo sai si

mette in mezzo

Express planet Express la navetta vola in alto fino

all’alto astro (oh)

Express planet Express la navetta ama Bender and

baby I love you tender

Futurama non mi odia è come stare al nirvana con te

Futurama tu mi ami siamo solo casi umani

Futurama Futurama non mi odia i tuoi baci mi fan

perdere memoria

io ti amo e tu mi ami è una storia che ci lega fino a

domani

Thoé – Futurama – Video