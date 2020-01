C’è grande attesa per This is Elodie, il nuovo album di Elodie che promette di portare una ventata di freschezza nella musica italiana.

Già l’uscita del disco infrange le regole della discografia tradizionale italiana. Il disco infatti uscirà il 31 gennaio, pochi giorno prima del Festival di Sanremo, sulle piattaforme digitali e ovviamente non conterrà Andromeda, la canzone che verrà presentata in gara nella kermesse.

Il brano sarà aggiunto in streaming e digitale solo dopo l’esecuzione all’Ariston, il disco in versione fisica arriverà invece nei negozi il 7 febbraio.

L’obbiettivo di questo anticipo è dare maggiore importanza all’album nel suo totale, nella sua completezza, senza rischiare che Andromeda, possa inghiottire e catalizzare tutta l attenzione.

Ad oggi sono già uscite due anticipazioni del disco, Non è la fine feat. Gemitaiz e Mal di testa.

Quest’ultimo è accompagnato da un video che ha per protagonista una chat di Whatsapp tra amici che commentano le pazzie della notte precedente.

Gli amici in questione sono: Fabri Fibra, Neffa, Mahmood, Marracash, Lazza, Carl Brave, Stash, Myss Keta, Margherita Vicario, Beba, Belen Rodriguez e molti altri.

La vera chicca di questa canzone è il cameo di Neffa, che dopo tanti anni ritorna con il suo slang inconfondibile e con il suo “sono un chico beat” che chiude il pezzo.

Neffa è considerato uno dei precursori dell’hip hop in Italia e uno dei massimi esponenti del rap italiano

THIS IS ELODIE TRACKLIST, AUTORI e produttori

ANDROMEDA (prod. Dardust) NON E’ LA FINE (feat. Gemitaiz) (prod. Jason Rooney) VOCALE #1 MARGARITA (feat. Marracash) (prod. Takagi & Ketra) LUPI MANNARI (prod. Zef) MAL DI TESTA (feat. Fabri Fibra) (prod. Neffa) SPOSA (feat. Margherita Vicario) (prod. Dade) VOCALE #2 VADO A BALLARE DA SOLA (feat. Lazza & Low Kidd) (prod. Lazza & Low Kidd) APPOSTA PER NOI (prod. Michele Canova Iorfida) SUPERBOWL (prod. Francesco “Katoo” Catitti) DIAMANTI (feat.Ernia) (prod. Big Fish) LONTANO (prod. Big Fish) VOCALE #3 NERO BALI (feat. Michele Bravi & Guè Pequeno) (prod. Dardust & Mace) RAMBLA (feat. Ghemon) (prod. Davide Simonetta) PENSARE MALE (The Kolors & Elodie) (prod. Daddy’s Groove & Stash) NIENTE CANZONI D’AMORE (prod. Marco Zangirolami) IN FONDO NON C’E’ (prod. Generic Animal & Fight Pausa)

Gli autori

Sono tanti e diversi tra loro gli autori che hanno scritto per questo This is Elodie.

Si va da Mahmood a Dardust (Dario Faini), da Raige a Margherita Vicario, da Edwyn Roberts a Lorenzo Fragola, da Andrea Bonomo a Roberto Casalino passando per Levante.

All’interno anche una nuova versione di Niente canzoni d’amore, brano di Marracash cantato originariamente con Federica Abbate.

Ecco i credits completi dei brani:

ANDROMEDA

(A. Mahmoud / D. Faini)

Prodotto da Dardust

NON È LA FINE (feat.Gemitaiz)

(J.Lenti, D.De Luca / G.D’Albenzio)

Prodotto da Jason Rooney

MARGARITA

(L. Fragola, C. Coraggio, F. Bertollini, F. Rizzo / A. Merli, F. Clemente)

Prodotto da Takagi & Ketra

LUPI MANNARI

(S.Cremonini)

Prodotto da Zef

MAL DI TESTA (feat.Fabri Fibra)

(G.Pellino, F. Tarducci)

Prodotto da Neffa

SPOSA (feat.Margherita Vicario)

(M.Vicario / D.Pavanello)

Prodotto da Dade

VADO A BALLARE DA SOLA (feat. Lazza & Low Kidd)

(R. Scirè, A. Al Kassem, J. Lazzarini, L. P. Spinosa)

Prodotto da Low Kidd e Lazza

APPOSTA PER NOI

(D. Simonetta, G. Fiorulli, S. Paviani)

Prodotto da Michele Canova Iorfida

SUPERBOWL

(G. Fazio, E. Roberts, L. Pari, M. Zitelli)

Prodotto da Francesco “Katoo” Catitti

Chitarre di Giuseppe Taccini

Pre-produzione di Gianluigi Fazio

DIAMANTI (feat. Ernia)

(A. Vella, E. Lovito, M. Professione / M. Dagari)

Prodotto da Big Fish

LONTANO

(A. Bonomo, E. Zoni, R. Casalino)

Prodotto da Big Fish

NERO BALI (feat. Michele Bravi & Guè Pequeno)

(A. Mahmoud, C. Fini / D. Faini)

Prodotto da Dardust & Mace

Additional Programming di Francesco “Katoo” Catitti

RAMBLA (feat. Ghemon)

(A. Raina, D. Simonetta, G. Picariello)

Prodotto da Davide Simonetta

PENSARE MALE (The Kolors & Elodie)

(A. Fiordispino, A. Fiordispino, D. Mona, D. Petrella)

Prodotto da Stash & Daddy’s Groove

NIENTE CANZONI D’AMORE

(F. Rizzo, F. Abbate / P. Gianotti)

Prodotto da Marco Zangirolami

IN FONDO NON C’È

(C. Lagona, A. Filippelli, Fabrizio Martorelli)

Prodotto da Generic Animal & Fight Pausa