The Voice Senior 2025. Sfida tra quattro donne nella finalissima. Vince Patrizia Conte

The Voice Senior 2025 è arrivato all’atto finale. Venerdì 11 aprile in prima serata su Rai 1 è andata in onda la finale della quinta edizione del talent show condotto da Antonella Clerici, con i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa pronti a sostenere le loro ultime voci rimaste in gara.

Dopo un percorso ricco di emozioni, storie e grande musica, la sfida si è accesa tra dodici finalisti (tre per team), fino ad arrivare alla vera e propria finalissima a quattro, giocata tutta al femminile.

the voice senior 2025 La finalissima: quattro voci, quattro storie

Le quattro finaliste di The Voice Senior 2025 sono:

Monica Bruno (Team Arisa)

(Team Arisa) Graziella Marchesi (Team Gigi D’Alessio)

(Team Gigi D’Alessio) Patrizia Conte (Team Gigi D’Alessio)

(Team Gigi D’Alessio) Maura Susanna (Team Arisa)

I giudici Bertè e Clementino arrivano alla finalissima senza concorrenti in gara ma restano quattro voci potenti, ma anche percorsi di vita toccanti, ognuna con la sua storia da raccontare.

LE FINALISTE

Monica Bruno

Originaria di Lecce, Monica ha colpito pubblico e coach con la profondità della sua voce e della sua storia personale. Dopo il lutto per la perdita della madre, ha ritrovato il coraggio di cantare grazie alla figlia che l’ha iscritta al programma. “The Voice è stata per me una pacca sulla spalla”, ha detto. Durante il percorso ha emozionato tutti con la sua interpretazione di Tutt’al più.

Graziella Marchesi

Una voce che nasce da un dolore profondo: quello per la perdita del figlio Valerio. “La musica è stata la mia rinascita”, ha raccontato. Graziella ha commosso tutti con la sua esibizione su Fai rumore di Diodato, un regalo del coach Gigi D’Alessio che le ha permesso di guardare al dolore da una nuova prospettiva.

Patrizia Conte

Tarantina, voce calda e tecnica impeccabile. Ha cantato nei locali milanesi e collaborato con grandi nomi come Tullio De Piscopo e Jimmy Owens. Con la sua versione di Portati via di Mina ha fatto centro. Per il pubblico social è già una vincitrice: “La più grande voce italiana”, scrive qualcuno.

Maura Susanna

Classe 1956, è entrata nel cuore degli italiani anche per la sua umanità. Accompagnata in studio dalla compagna Rosaria, ha raccontato di una vita di musica, teatro e poesia. Arisa l’ha definita “una Piaf al Moulin Rouge”, incantata dal suo modo di interpretare la canzone popolare francese.

The Voice Senior 2025: la vincitrice è…

Nella sfida finale a quattro Graziella Marchesi ha cantato Fai rumore, Monica Bruno Tutt’al più, Maura Susanna Hymne à l’amour di Edith Piaf e Patrizia Conte Amoreunicoamore di Mina.

La vincitrice di The Voice Senior 2025 è Patrizia Conte del team di Gigi D’Alessio.

La storia della vincitrice di The Voice Senior 2025

Patrizia Conte è arrivata sul palco di The Voice Senior con una voce che non si dimentica. Ma dietro quella voce potente e precisa si nasconde molto di più: una lunga storia fatta di passione, gavetta, talento e determinazione. Classe 1961, originaria di Taranto, Patrizia ha respirato musica fin da giovanissima, trasformandola in un vero e proprio mestiere.

Si è formata con la Professoressa Serafina Tuzzi e ha poi proseguito il percorso diplomandosi in canto all’Istituto Musicale Pareggiato “G. Paesiello” della sua città. Ma Patrizia non si è mai fermata alla teoria: ha preso la sua voce e i suoi sogni e si è trasferita a Milano, dove ha iniziato a esibirsi nei locali live, raccogliendo consensi e costruendo passo dopo passo la sua credibilità sul campo.

Negli anni ha collaborato con nomi di altissimo livello come Tullio De Piscopo, Jimmy Owens, Bobby Watson e tanti altri esponenti del jazz e del soul internazionale. La sua voce è versatile, potente ma allo stesso tempo calda, capace di emozionare e arrivare dritta all’anima.

La sua prima esibizione sul palco di The Voice Senior 2025 l’ha vista cantare Portati via di Mina – per far capire a tutti che quella voce era speciale. Il pubblico ha risposto con una standing ovation e il coach Gigi D’Alessio non ha avuto dubbi: doveva portarla nel suo team. Una scelta vincente, come si è visto lungo tutto il percorso del programma, dove Patrizia ha dato prova di una presenza scenica magnetica, unita a un’eleganza interpretativa fuori dal comune.