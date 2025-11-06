The Niro: “Ulisse” è un viaggio alla ricerca di un porto sicuro

Ulisse è il titolo del nuovo singolo di The Niro, in radio e negli store digitali dal 7 novembre 2025. Il brano anticipa l’album d’inediti del cantautore, La nascita (etichetta: Esordisco – distribuzione: Audioglobe), la cui pubblicazione è prevista per il 14 novembre in formato digitale, vinile e CD.

In Ulisse, The Niro racconta un viaggio personale tra onde, buio e miraggi, auspicando un porto dove finalmente approdare. L’andamento incalzante del brano sembra evocare il rumore delle onde del mare. La voce del cantautore è sostenuta da un arrangiamento in cui suoni analogici e digitali si mescolano. Chitarre, piano, basso, batteria, djambé, shaker e synth, il tutto orchestrato e suonato da The Niro, creano un’atmosfera mitologica.

A proposito del brano, il cantautore afferma: “Ulisse è strettamente collegato a La Nascita. Dov’è il porto sicuro in cui riposarsi dalle difficoltà della vita? Non lo so ancora, ma vorrei tanto trovarlo. Ulisse racconta quella parte di noi che, nonostante la paura, continua a viaggiare. È un brano che parla di smarrimento, ma anche di speranza. Scriverlo è stato il mio modo per dire che, anche quando non vediamo il porto, la vita (il mare) può comunque insegnarci chi siamo”.

“Ulisse”, il testo

Il testo e la musica sono di The Niro, che ha curato anche gli arrangiamenti e la produzione artistica del brano. Ecco qui di seguito il testo di Ulisse:

Solo tra le onde dei destini

Solo il buio resta intorno a me

Tra sirene e sogni clandestini

Senza un porto cosa resta di me

Vivo in un miraggio senza ieri

La speranza danza intorno a me

Basterebbero i tuoi respiri

A guidarmi dritto fino a te

Vorrei smettere di urlare e solo poi dimenticare

Perché non c’è scopo dietro al viaggio se non chiedere al coraggio chi sei

Solo tra le onde dei destini

Solo il buio resta intorno a me

Tra sirene e sogni clandestini

Senza un porto cosa resta di me

“La nascita”, il nuovo album di The Niro

Ulisse anticipa l’uscita del nuovo album d’inediti di The Niro, composto da 11 canzoni cantate in italiano e in inglese. La nascita rappresenta una sfida per il cantautore: oltre a suonare tutti gli strumenti, egli per la prima volta è produttore di un suo album. Dall’ascolto del disco si percepisce la cura che ha messo nel realizzarlo.

Le canzoni di La nascita raccontano il momento che l’artista sta attraversando. Allo stesso tempo, parlano anche del periodo complicato che tutti stiamo vivendo, tra conflitti militari e personali. Il disco propone una varietà di toni e di tematiche, personali e pubbliche, che spesso si confondono e si intrecciano.

Sotto l’aspetto musicale, la voce di The Niro è avvolta da suoni morbidi e raffinati. Gli strumenti acustici sono affiancati da un uso consapevole dell’elettronica light, con equilibrio e in misura mai eccessiva.

Qui di seguito la tracklist del disco La nascita:

1. La Nascita

2. Nessun rimpianto

3. So Odd

4. Bergman

5. My desires

6. Tarantola

7. I have a dream

8. Borderline

9. Amsterdam

10. Ulisse

11. Rainy Days

Per scoprire le singole canzoni, presentate da The Niro, cliccate sul tasto “Continua”