The Kolors Non è vero è il nuovo singolo della band lanciato in contemporanea con l’inizio di Amici Speciali, programma a cui la band prenderà parte.

Da venerdì 15 maggio sarà quindi possibile ascoltare in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo della band di Stash.

The Kolors non è vero

Nel nuovo singolo dei The Kolors, in uscita per Island Records, è presente anche un omaggio ad un grandissimo della musica italiana, Pino Daniele.

Questo nuovo brano rappresenta un ennesimo tassello verso il primo disco in italiano della band. Arriva infatti dopo la partecipazione a Sanremo 2018 con Frida (Mai mai mai), Los Angeles feat. Gué Pequeno e Pensare male feat. Elodie (certificato Disco di Platino e numero 1 in radio per 3 settimane consecutive).

Non è vero è stata scritta da Stash insieme a Davide Petrella e prodotta dallo stesso Stash insieme ai Daddy’s Groove.

La canzone si contraddistingue per un riff funky trascinante unito a sonorità black, un brano che pesca nella migliore disco music e nella musica d’autore italiana.

La canzone è anche un omaggio a Pino Daniele come dicevamo… un omaggio alle sue sonorità, marchio di fabbrica inconfondibile della sua straordinaria opera come spiega lo stesso Stash…