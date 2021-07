The Kolors: disco d’oro per Cabriolet panorama e nuovi live per l’estate 2021

The Kolors live. Dopo il lancio del progetto Singles, un EP pubblicato solo in digitale e in vinili contenente gli ultimi singoli lanciati dalla band di Stash, è tempo di tornare sul palco per suonare dal vivo.

Tra le canzoni contenute nel progetto c’è anche il nuovo singolo lanciato per l’estate 2021, Cabriolet panorama, brano certificato con il disco d’oro per le oltre 35.000 unità. Singles, di cui vi abbiamo parlato in modo approfondito qui, contiene le canzoni lanciata dai The Kolors negli ultimi due anni oltre ad un paio di rarità inedite.





Ma non solo Cabriolet panorama per la band quest’estate… i The Kolors infatti hanno duettato con Lorenzo Fragola nel singolo Solero mentre Stash ha prestato la sua voce per il ritornello di Open bar de Il Pagante.

THE KOLORS LIVE

Queste le prossime date live della band: