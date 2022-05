The Band nella terza puntata trionfano gli Isoladellerose. Tra i tutor i primi screzi...

The Band seconda puntata. Dopo il buon esordio da oltre 3 milioni di spettatori il programma ha subito un calo andando praticamente a pareggiare nello scontro contro L’Isola dei Famosi. Continua in ogni caso il percorso del nuovo Talent show di Rai1 guidato da Carlo Conti.

Come sempre la puntata inizia con Carlo Conti che presenta i tre super giudici, Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento, e gli 8 tutor ovvero: Enrico Nigiotti, Rocco Tanica, Marco Masini, Dolcenera, Federico Zampaglione, Irene Grandi, Francesco Sarcina e Giusy Ferreri.

Anxia Lytics 82 punti Cherry Boombs – Mons 79 punti Isoladellerose 74 punti punti Mons 74 punti Acthung Babies 69 punti JF BAND 63 punti Living Dolls 62 punti N’Ice Dream 55 punti

I voti si sommeranno settimana dopo settimana in vista della proclamazione della band vincitrice. I voti espressi dai super giudici saranno da 1 a 10 e quelli dei tutor da 1 a 5. Partiamo con la gara e il resoconto di The Band terza puntata.

LA GARA

Iniziano la band di Irene Grandi, i N’Ice Cream. Il brano scelto è Amore disperato di Nada del 1983. I giudici vedono dei miglioramenti nei ragazzi e Gianna Nannini, secondo cui peccano ancora un po’ di personalità. chiede loro di ascoltare la versione preparata di Destinazione paradiso di Gianluca Grignani.

Questi i voti dei tutor:

Marco Masini 4

Giusy Ferreri 4

Rocco Tanica 4

Francesco Sarcina 4

Federico Zampaglione 4

Dolcenera 4

Enrico Nigiotti 4

Totale per i N’Ice Cream 28

Tocca a Dolcenera con i Anxya Lytics. Il brano scelto è Giudizi universali di Samuele Bersani, lo scopo della coach è quella di aiutarli a ad vere maggiori consapevolezze.

Gianna Nannini è entusiasta della band. Anche Carlo Verdone è convinto, sopratutto dal talento della cantante. non è d’accordo Asia Argento che trova che questo pezzo, molto letterario, nella loro versione abbia perso tutto il senso visto che il testo non era comprensibile. Il brano che chiede loro è Black Horse and The Cherry tree di Kt Tunstall.

I voti dei tutor:

Marco Masini 4

Giusy Ferreri 4

Rocco Tanica 4

Federico Zampaglione 3

Francesco Sarcina 3

Irene Grandi 3

Enrico Nigiotti 5

Totale Anxia Lytics 26

Dolcenera difende la band e anche la Nannini ci tiene a sottolineare che non è necessario sentire tutte le sfumature del pezzo perché è The band e non Tale & quale. Zampaglione rimane fermo della sua opinione, per lui nessuna emozione.

La terza band ad esibirsi sono gli Acthung Babies di Rocco Tanica. Il brano scelto è Ordinary world dei Duran Duran.

Asia Argento è convinta da loro e per Carlo Verdone hanno restituito lo spirito dei Duran Duran però facendolo a modo loro. Gianna si è emozionata con il cantante. Verdone chiede di ascoltare Un grande amore e niente più, brano del 1973 di Peppino Di Capri.

Marco Masini 4

Giusy Ferreri 4

Federico Zampaglione 4

Francesco Sarcina 5

Irene Grandi 5

Dolcenera 4

Enrico Nigiotti 5

Totale Achtung Babies 31 punti

A fine esibizione Tanica svela che uno di loro è figlio di Peppino Di Capri.

Tocca alla Cherry Bombs di Giusy Ferreri. Il brano scelto è una delle hit di Sanremo 2022… Chimica di Ditonellapiaga e Rettore.

La Nannini decide di aspettare la prossima puntata per esprimersi, Asia chiede loro un pezzo di Alanis Morissette.

Marco Masini 3

Rocco Tanica 4

Federico Zampaglione 4

Francesco Sarcina 2

Irene Grandi 3

Dolcenera 2

Enrico Nigiotti 4

Totale Cherry Bombs 22

Dolcenera crede che le ragazze siano brave ma troppo simili nell’interpretazione e nelle pose delle canzoni.

Tocca a Marco Masini con i Mons che assegna alla sua band un brano dei Man at work.

A tutti i giovani sono piaciuti trovandoli a fuoco… per questo Carlo verdone prova a scombinare le carte chiedendo loro di fare Vamos a La Playa dei Righeira.

Giusy Ferreri 4

Rocco Tanica 4

Federico Zampaglione 4

Francesco Sarcina 3

Irene Grandi 4

Dolcenera 3

Enrico Nigiotti 4

Totale Mons 26 punti

La JF Band di Federico Zampaglione si cimenta con Un’estate fa di Franco Califano.

Asia Argento, nonostante la standing ovation del pubblico, dice che le hanno ricordato la tipica bossanova lounge degli hotel. Carlo Verdone e Gianna non sono d’accordo con lei. La rocker le chiede Sweet dreams degli Eurythmics.

Marco Masini 4

Giusy Ferreri 4

Rocco Tanica 5

Francesco Sarcina 5

Irene Grandi 5

Dolcenera 4

Enrico Nigiotti 5

Totale JF band 32 punti

Francesco Sarcina ha assegnato alla sua band tutta al femminile, Le Living dolls, I love Rock and Roll di Joan Jett & The Blackhearts. Asia Argento chiede di poter ascoltare la loro versione di Born this way di Lady Gaga.

Questi i voti dei tutor:

Marco Masini 3

Giusy Ferreri 4

Rocco Tanica 4

Federico Zampaglione 4

Irene Grandi 4

Dolcenera 4

Enrico Nigiotti 4

Totale Living Dolls 27

Ultima band ad esibirsi sono gli Isoladellerose di Enrico Nigiotti. Il brano scelto è Credimi ancora di Marco Mengoni.

Asia Argento li trova molto cresciuti… le sono piaciuti molto. Ottimi anche per Carlo Verdone che li ha trovati originali. Per Gianna “rock a bestia”! A loro viene chiesto di esibirsi con Maniac di Michael Senbello dal film Flashdance.

Marco Masini 5

Giusy Ferreri 4

Rocco Tanica 5

Federico Zampaglione 4

Francesco Sarcina 5

Irene Grandi 5

Dolcenera 5

Totale Isoladellerose 33 punti

Nei commenti post esibizione Giusy dice che a non convincerla è l’uso delle sequenze rispetto ad altre band che danno completezza di suono. Dolcenera, che è già stata straripante per indole nei suoi interventi in puntata, cerca di interromperla e la Ferreri sbotta “Si però fammi finire e che caz… ha chiesto a me“. Alla terza puntata arrivano i primi battibecchi tra tutor.

