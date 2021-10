The Andre cala la maschera e annuncia il suo ultimo omaggio live a Fabrizio De André con “La buona novella”

The Andre, dopo la pubblicazione di Evoluzione EP, abbandona definitivamente la maschera e si prepara per l’ultimo omaggio a Fabrizio De André.

Il cantautore, che ha iniziato la sua carriera giocando sulla somiglianza del suo timbro vocale con Faber e nascondendo il suo volto cappuccio e occhiali, compie questo gesto simbolico per chiudere un percorso nato solo pochi anni fa e che ha sorpreso pubblico e critica.

Dietro The Andre si nasconde Alberto, cantautore delle valli bergamasche, che ha cantato e riscritto i più grandi successi trap con la voce e la poetica di Fabrizio De André, raccontando la nuova musica e, muovendosi tra il colto e il giocoso, unendo due generazioni di cultura pop italiana.

Queste le parole con cui il cantautore ha presentato il suo “vero volto” sui social:

Ho creduto a lungo di poter essere solo una voce. All’inizio per preservare la sospensione del dubbio. Poi perché temevo di essere frainteso. Alla fine perché era una protezione comoda dagli sguardi di chi stava sotto il palco. Questo progetto è nato per amore e ammirazione di Fabrizio De André, ma ha cominciato a evolversi dal primo giorno della sua esistenza. Ora è diventato un’altra cosa e forse essere una voce e basta non è più sufficiente. E allora, se una faccia ci deve essere, tanto vale che sia la mia. È una “rivelazione” che avrei voluto fare il più sommessamente possibile. E per chi mi conosce di persona, non lo è per nulla, ormai. Ma se siete rimasti fra coloro che ancora non la conoscono, eccomi qui, con questo muro di testo, a dirvi che questa è la mia faccia, e tanto piacere. Unironically,

Alberto

THE ANDRE L’ultimo omaggio a the andre

In questo ultimo anno il cantautore ha pubblicato il IO È UN ALTRO per People (la casa editrice di Pippo Civati), dove si racconta e ci racconta la storia di un progetto musicale che ha ottenuto un sensazionale successo non solo online, arricchito dalla prefazione di Dori Ghezzi.

A maggio invece ha pubblicato l’EP EVOLUZIONE, quattro canzoni inedite legate da un fil rouge che attraversa il senso dell’evoluzione, sia personale che biologica e che ha portato in tour durante l’estate.

Ora per rendere il definitivo omaggio al Maestro dal quale è partito questo affascinante viaggio, l’1 dicembre 2021 The Andre si esibirà insieme all’Orchestra Sinfonica laVerdi all’Auditorium di Milano proponendo uno degli album più iconici di Fabrizio De André, La Buona Novella, che per la prima volta sarà suonato e riarrangiato in chiave sinfonica, grazie al lavoro del direttore d’orchestra Simone Tonin.

Le prevendite per l’evento sono già aperte e disponibili qui.

Conosciamo meglio The Andre

The Andre in pochi anni ha sorpreso pubblico e critica con le sue rivisitazioni di brani moderni in chiave De André. Un’operazione che ha colpito anche Dori Ghezzi e la Fondazione De André che lo hanno invitato ad esibirsi su Rai1 in occasione del programma Una Storia da Cantare. La stessa Dori Ghezzi inoltre ha scritto la prefazione della sua divertente autobiografia IO È UN ALTRO.

Ha partecipato a due edizioni del Wired Next Festival come simbolo della contaminazione musicale su YouTube, oltre ad aver duettato con Achille Lauro, Chadia Rodriguez e molti altri artisti su Sky come ospite fisso dell’Extra Factor di X Factor.

Ha suonato nei più importanti festival musicali tra cui Flowers Festival, Home Festival, Goa Boa, Sponz Fest e Musicultura, e pubblicato nel 2019 il disco d’esordio THEMAGOGIA – Tradurre, tradire, trappare e, nel 2021, EVOLUZIONE (entrambi per Freak&Chic / Artist First) anticipato nel 2020 dal singolo Captatio Benevolentie.