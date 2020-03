Il singolo di tha Supreme blun7 a swishland è uno dei brani più ascoltati del 2019 e che è riuscito a conquistare tutte le charts. E’ ora disponibile il videoclip realizzato da Movimenti Production.

tha Supreme in poco tempo ha dimostrato di essere diventato un importante punto di riferimento della scena musicale attuale e in particolare il singolo blun7 a swishland è riuscito nell’impresa di arrivare in testa alla classifica dei singoli, alle charts di Spotify e anche in radio il brano ha avuto riscontri più che positivi. Pur essendo un brano dalle sonorità notoriamente lontane da ciò che le radio generaliste trasmettono, è riuscito ad arrivare fino alla posizione #18 della classifica Earone.

Il singolo, appena uscito, è entrato direttamente in testa alla Chart Top 50 Italia di Spotify e nella Top 100 Global Chart. Oggi vanta oggi quasi 95 milioni di stream.

Il singolo, ora, è accompagnato da un videoclip ideato da tha Supreme in prima persona, che ha sviluppato il progetto insieme a Movimenti Production e ai creativi Erika De Nicola, Davide Rosio e Giorgio Scorza.

THA SUPREME BLUN7 A SWISHLAND

blun7 a swishland ha ottenuto il doppio platino, così come l’album 23 6451 (Sony Music Italy), che conta a oggi oltre 560 milioni di stream e detiene il record su Spotify come il più ascoltato di sempre in Italia nella prima settimana (con 59.533.687 stream).

Nelle ultime settimane il nome di tha Supreme è stato accostato a quello della sorella Mara Sattei, che la scorsa settimana ha pubblicato il singolo Nuova Registrazione 527 (Ne abbiamo parlato Qui).

Inoltre il producer ha collaborato con Nitro nel nuovo album GarbAge, uscito lo scorso 6 marzo (Qui il nostro articolo) e in particolare nel brano RAP SHIT.