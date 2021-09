“Blu” è il nuovo brano che anticipa il primo mixtape di tha Supreme, sfaciolate mixtape (testo)

tha Supreme bLu testo e audio del nuovo brano del Producer pubblicato con il nome di yungest Moonstar.

Dopo aver pubblicato a sorpresa nel mese di agosto il singolo uNa DiReZioNe giUsTa con Neffa (il brano è un rifacimento della hit del cantautore Aspettando il sole), canzone che ha superato quota 13 milioni di stream su Spotify, tha Supreme continua il percorso di avvicinamento al sui mixtape.

bLu è una canzone nel pieno stile del Producer che descrive le differenze nel modo di vivere musica andando a criticare un certo tipo di scena e l’approccio superficiale e senza contenuti al mondo della musica.

Il brano è ufficialmente il secondo singolo estratto dal primo mixtape di tha Supreme, lo sFaCioLaTe mixTaPe.

tha Supreme bLu testo e audio

Ehi, yeah

Que

Ehi, queste storie mi prendono male, il ciel’ non è più blu

Questa lava mi vuol divorare, come caxxo sto?

Tutte bitches nel momento del bisogno, lo sai, uh

Ma poi quando spicco il volo, non sai come sto, bro

Tutti quanti fanno cose ma non me la piglio

Se io guardo il cielo, è verde, mi trovo un appiglio

Ma tutti boss, boss, per il resto sto, sto

Rivisitando tutto ma non mi ripiglio

Non mi ripiglio, no, non mi ri

Stai col diavolo, mi parli di chi?

Sta gente è no name e fanno tutti i ricchi

Come la bella mamma, ma quando arrivi

Sento che mi chiedi: “Fra, giornata storta?”

“Caxxo dici bro, è che la gente è storta”

Bro, la gente è storta, mo sale la botta

Un bis-bis di torture, sta giornata è morta, bro

Yeah, bis-bis di torture, ‘sta giornata è morta

‘Sta giornata è morta, bro

Ehi-ehi, yeah

Ehi, queste storie mi prendono male, il ciel’ non è più blu

Questa lava mi vuol divorare, come cazzo sto?

Tutte bitches nel momento del bisogno, lo sai, uh

Ma poi quando spicco il volo, non sai come sto, bro

Oh, queste storie mi prendono male, il ciel’ non è più blu

Questa lava mi vuol divorare, come caxxo sto?

Tutte bitches nel momento del bisogno, lo sai, uh

Ma poi quando spicco il volo, non sai come sto, bro

Yeah, seh

Ma poi quando spicco il volo, non sai come sto, bro

Yeah, yeah-ehi