Little Pieces of Marmelade Digital cramps testo e audio del brano. Si intitola così il nuovo inedito presentato dalla band della categoria di Manuel Agnelli nel quinto live di X Factor 2020.

Per i LPOM, acronimo di Little Pieces of Marmelade è il terzo inedito presentato nel programma dopo A cup of happiness e LPOM (qui potete scoprire come sta andando la canzone in radio).

Digital cramps va ad aggiungersi alla compilation digitale X Factor Mixtape 2020 insieme ad altri quattro inediti. Sale così a quota 25 il numero di canzoni della tracklist del Mixtape.

LITTLE PIECES OF MARMELADE DIGITAL CRAMPS TESTO E AUDIO

In arrivo questa sera